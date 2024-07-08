Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Modis Margot Robbie dengan Baby Bump-nya saat Liburan di Italia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |17:04 WIB
Potret Modis Margot Robbie dengan Baby Bump-nya saat Liburan di Italia
Potret Baby Bump Margot Robbie. (Foto: Bakcgrid)
MARGOT Robbie akhirnya terang-terangan memamerkan ‘baby bump’ dirinya kepada khalayak umum. Potret tersebut didapat saat dia tengah berlibur ke Danau Como, Italia, bersama sang suami, Tom Ackerley. 

Di momen tersebut, Margot tertangkap kamera ingin menaiki sebuah kapal dengan sangat hati-hati saat akan menjelajahi Danau Como bersama sang suami. Penampilan pemeran film ‘Barbie’ itu juga tak kalah mencuri perhatian. Ia tampak sengaja mengenakan atasan kaos crop berwarna putih untuk memamerkan perut buncitnya itu. 

Margot lantas membuat penampilannya tetap modis dengan memadukannya bersama outer blazer hitam dan celana panjang berwarna senada. Artis berusia 34 tahun itu juga tampak menenteng tas kulit berwarna krem. Margot tampak dituntun oleh para awak dan sang suami saat akan menaiki kapal tersebut. 

Margot Robbie

Di momen tersebut, Margot tampak tampil segar dengan gaya rambut pirangnya yang lebih bervolume dan berlayer, serta tampilan riasan yang flawless dan alami. Sang suami yang tak lain merupakan seorang produser salah satu film yang dibintanginya itu juga tampil tak kalah kharismatik. 

Pria yang juga berusia 34 tahun itu tampak  mengulurkan tangannya sebagai sandaran sang istri untuk berpegangan ketika menaiki kapal.  Tom Ackerley tampil elegan dalam balutan kemeja berwarna krem ​​​​dan celana panjang khaki. Raut wajahnya tampak berseri-seri saat menikmati liburan bersama sang istri.

Margot Robbie dan Tom Ackerlet pertama kai bertemu pada tahun 2014. Mereka kemudian menikah pada tahun 2016.

 

