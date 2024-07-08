Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Weton Tulang Wangi dan Pahit Lidah yang Jadi Sorotan di Malam 1 Suro

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |10:58 WIB
Mengenal Weton Tulang Wangi dan Pahit Lidah yang Jadi Sorotan di Malam 1 Suro
Mengenal Weton Tulang Wangi dan Pahit Lidah yang Jadi Sorotan di Malam 1 Suro (Foto: Ilustrasi Freepik)
A
A
A

MALAM 1 Suro atau 1 Muharram dalam kalender Hijriah merupakan momen sakral bagi suku Jawa yang biasa dikaitkan dengan hal mistis. Bahkan, sejumlah orang yang memiliki weton khusus seperti, Tulang Wangi dan Idu Geni atau Pahit Lidah, diminta waspada karena energinya akan berbenturan.

Melansir dari berbagai sumber, apabila pemilik weton tersebut tidak memiliki kondisi fisik yang kuat. Maka besarnya energi yang berbenturan akan membuat orang tersebut sakit pada Malam 1 Suro.

Untuk weton tulang wangi, masyarakat Jawa memiliki makna yang mendalam pada weton tersebut. Dipercayai jika kesuksesan dan keberuntungan dapat diraih dengan melaksanakan beberapa ritual dan tradisi di malam sakral tersebut.

Dikutip dari buku berjudul Kitab Primbon Jawa Serbaguna karya Gunasasmita, pemilik weton tulang wangi diyakini sebagai sosok yang memiliki badan harum dan disukai makhluk gaib. Ini merupakan bawaan lahir yang didapatkan dari warisan leluhur.

Salah satu aktivitas di malam satu suro yakni mencuci keris
Salah satu aktivitas di malam satu suro yakni mencuci keris

Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, orang yang memiliki weton tulang wengi adalah titisan dari keturunan orang-orang sakti yang memiliki keistimewaan khusus. Oleh sebab itu, pemilik weton ini memiliki energi besar dan akan berbenturan kuat dengan makhluk gaib di Malam 1 Suro.

Sedangkan weton idu geni atau biasa dikenal pahit lidah merupakan orang-orang yang memiliki lidah istimewa. Orang dengan weton ini memiliki ucapan sakti dan bisa terwujud dengan seketika. Oleh sebab itu, mereka harus berhati-hati dalam berbicara.

Berikut daftar hari pemilik weton tulang wangi dan idu geni atau pahit lidah:


Tulang Wangi

1. Weton Senin Kliwon

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/612/3101364/link_unduh_kalender_jawa_tahun_2025_lengkap_dengan_weton-1x03_large.jpg
Link Unduh Kalender Jawa Tahun 2025 Lengkap dengan Weton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/612/3093714/kalender_weton_jawa_senin_kliwon_9_desember_2024-vUw9_large.jpg
Kalender Weton Jawa Senin Kliwon 9 Desember 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/612/2876771/hitungan-weton-jawa-untuk-pernikahan-lengkap-dengan-maknanya-7UsZMAby7H.jpg
Hitungan Weton Jawa untuk Pernikahan, Lengkap dengan Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/612/2872320/weton-dengan-neptu-tertinggi-paling-beruntung-hingga-ditakuti-makhluk-halus-xv2pP8KgT9.jpg
Weton dengan Neptu Tertinggi, Paling Beruntung Hingga Ditakuti Makhluk Halus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/612/2871496/aplikasi-hitungan-weton-online-dan-kegunaannya-ZrFT8jWSXy.jpg
Aplikasi Hitungan Weton Online dan Kegunaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/612/2862369/makna-tabel-dan-perhitungan-lengkap-weton-jawa-plbAlMuVz7.jpg
Makna, Tabel dan Perhitungan Lengkap Weton Jawa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement