Mengenal Weton Tulang Wangi dan Pahit Lidah yang Jadi Sorotan di Malam 1 Suro

MALAM 1 Suro atau 1 Muharram dalam kalender Hijriah merupakan momen sakral bagi suku Jawa yang biasa dikaitkan dengan hal mistis. Bahkan, sejumlah orang yang memiliki weton khusus seperti, Tulang Wangi dan Idu Geni atau Pahit Lidah, diminta waspada karena energinya akan berbenturan.

Melansir dari berbagai sumber, apabila pemilik weton tersebut tidak memiliki kondisi fisik yang kuat. Maka besarnya energi yang berbenturan akan membuat orang tersebut sakit pada Malam 1 Suro.

Untuk weton tulang wangi, masyarakat Jawa memiliki makna yang mendalam pada weton tersebut. Dipercayai jika kesuksesan dan keberuntungan dapat diraih dengan melaksanakan beberapa ritual dan tradisi di malam sakral tersebut.

Dikutip dari buku berjudul Kitab Primbon Jawa Serbaguna karya Gunasasmita, pemilik weton tulang wangi diyakini sebagai sosok yang memiliki badan harum dan disukai makhluk gaib. Ini merupakan bawaan lahir yang didapatkan dari warisan leluhur.

Salah satu aktivitas di malam satu suro yakni mencuci keris

Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, orang yang memiliki weton tulang wengi adalah titisan dari keturunan orang-orang sakti yang memiliki keistimewaan khusus. Oleh sebab itu, pemilik weton ini memiliki energi besar dan akan berbenturan kuat dengan makhluk gaib di Malam 1 Suro.

Sedangkan weton idu geni atau biasa dikenal pahit lidah merupakan orang-orang yang memiliki lidah istimewa. Orang dengan weton ini memiliki ucapan sakti dan bisa terwujud dengan seketika. Oleh sebab itu, mereka harus berhati-hati dalam berbicara.

Berikut daftar hari pemilik weton tulang wangi dan idu geni atau pahit lidah:



Tulang Wangi

1. Weton Senin Kliwon