Konten Kreator Asal Filipina Meninggal Usai Mukbang Ayam Goreng

KEMATIAN tragis dan mengagetkan dialami oleh seorang konten kreator asal Filipina, Dongz Apatan. Ia diberitakan meninggal dunia, hanya sehari setelah melakukan mukbang atau makan besar dengan melahap sepiring ayam goreng dan nasi.

Kabar kematian Dongz dikabarkan langsung oleh saudara perempuannya pada 14 Juni 2024. Dongz Apatan, pria bernama asli Manoy Apatan merupakan seorang konten kreator yang kerap mengunggah potret dirinya, saat sedang menyantap berbagai hidangan lokal di negaranya dalam porsi besar nan banyak.

Akun sosial media Facebook miliknya, Dongz Four sendiri diketahui sudah memiliki lebih dari 457.000 pengikut. Sehari sebelum meninggal, kreator berusia 38 tahun itu disebutkan sempat membagikan satu video yang memperlihatkan potongan ayam yang digoreng dalam wajan dan video dirinya sedang memakan ayam goreng dengan nasi putih.

Berdasarkan informasi yang dibagikan sang adik, Leah Apatan melalui halaman Facebook-nya, disebutkan bahwa pada 14 Juni, sang kakak mendadak mengalami serangan jantung, tepatnya sekitar jam 3 sore dan langsung dilarikan ke rumah sakit.