HOME WOMEN BEAUTY

Perlukah Pakai Sunscreen di Cuaca Mendung?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |17:30 WIB
Perlukah Pakai Sunscreen di Cuaca Mendung?
Perlukah Pakai Sunscreen Walau sedang Mendung, (Foto: Freepik)
A
A
A

CUACA mendung hingga hujan deras beberapa waktu belakangan ini mewarnai hampir seluruh area Jabodetabek. Hal ini membuat udara terasa lebih dingin dan matahari juga tak seterik  sepanas biasanya.

Dalam kondisi ini, biasanya mungkin masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya soal pemakaian sunscreen atau tabir surya saat cuaca sedang mendung. Matahari yang tak seterik biasanya membuat banyak masyarakat, menyakini sah-sah saja tidak  pakai sunscreen saat beraktivitas sehari-hari karena menganggap tidak ada paparan sinar matahari.

Lantas, apakah benar di cuaca mendung boleh untuk tak memakai sunscreen? Perlu ingat, penggunaan sunscreen saat keluar rumah merupakan hal yang penting dan perlu dilakukan secara rutin. Selain mencegah kulit dari terbakar, keriput, penuaan dini, sengatan matahari, tapi juga meminimalisasi risiko terkena kanker kulit, penggunaan tabir surya tidak boleh dilewatkan.

Nah, meski cuaca mendung, Anda tetap perlu menggunakan sunscreen khususnya saat keluar rumah. Sebab paparan sinar matahari tetap ada meski tertutup awan saat cuaca mendung.

Langit mendung yang menutupi matahari tidak berfungsi sebagai filter dan tidak akan menghalangi radiasi UV mencapai permukaan bumi. Radiasi itulah yang bisa meningkatkan dampak kerusakan pada kulit.

 

Telusuri berita women lainnya
