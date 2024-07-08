Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bicara Nasib PKL Puncak Pascadigusur, Sandiaga Uno: Masih Kami Pantau

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |21:33 WIB
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

KAWASAN Puncak Pass, Bogor, Jawa Barat kini telah bersih dari para pedagang kaki lima (PKL) usai dilakukan penertiban beberapa waktu lalu. Keputusan ini sempat menuai pro dan kontra mengingat banyak PKL dan pedagang UMKM yang tidak bisa lagi berjualan di area tersebut.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Puncak, Bogor merupakan salah satu destinasi wisata yang begitu digemari pelancong. Tak hanya dari segi keindahan, nasib para pedagang UMKM di kawasan ini juga perlu dibina dengan baik.

“Jadi untuk yang di Puncak itu kami tentunya memantau, karena ini adalah destinasi unggulan,” kata Sandiaga dalam Weekly Brief With Sandiaga Uno, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, para PKL di Puncak Bogor yang terkena imbas usai penertiban ini pun diminta untuk segera mengisi kios-kios di Rest Area Gunung Mas. Ini merupakan solusi untuk tetap memberikan sarana dan fasilitas kepada para pedagang.

Menurut Sandi, Kemenparekraf mendukung diberikannya fasilitas ini kepada para eks PKL di Puncak. Apalagi rest area tersebut juga akan dilengkap fasilitas lainnya seperti WiFi yang juga bisa memudahkan para pedagang hingga wisatawan yang mampir dan beristirahat.

“Kita mendukung bahwa rest area nanti akan memberikan tempat kepada para pelaku UMKM dan akan dilengkapi fasilitas terkini seperti WiFi,” tuturnya.

 

Telusuri berita women lainnya
