Konsumsi Susu Bisa Memperburuk Asam Urat?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |22:40 WIB
Konsumsi Susu Bisa Memperburuk Asam Urat?
Konsumsi Susu Bisa Memperburuk Asam Urat? (Foto: Freepik)
A
A
A

MINUMAN susu merupakan salah satu minuman favorit banyak orang, selain mudah dikonsumsi juga sarat manfaat karena berbagai nutrisi yang terkandung di dalamnya. 

Namun, banyak sejumlah mitos yang beredar di kalangan masyarakat terkait efek buruk susu terhadap kesehatan. Salah satunya ada yang menganggap bisa memperparah asam urat. Apakah benar demikian?

Mengutip laporan Medical News Today, Senin (8/7/2024) mitos atau anggapan bahwa susu bisa memperburuk asam urat tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, beberapa jenis susu justru cenderung bermanfaat bagi orang yang memiliki asam urat. 

Produk susu tertentu disebutkan bisa membantu mengurangi risiko kadar asam urat tinggi dan asam urat. Arthritis Foundation bahkan menyarankan,  penderita asam urat untuk minum susu rendah lemak. 

5 Jenis Susu yang ampuh untuk menurunkan kolesterol

Protein dalam susu terbukti dapat membantu tubuh membuang kelebihan asam urat, sehingga dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah dan mengurangi risiko serangan asam urat.

 

