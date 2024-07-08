Resep Bakso Telur Enak dan Simpel, Cocok untuk Hangatkan Diri di Musim Hujan

HUJAN deras mulai sering melanda beberapa wilayah di Jabodetabek dalam beberapa waktu belakangan ini. Hujan deras kadang disertai angin besar setiap siang hingga malam hari, mengakibatkan cuaca terasa lebih dingin dari biasanya.

Nah, di cuaca dingin seperti ini, menikmati sajian menu kuah hangat bisa jadi pilihan yang tepat untuk menghangatkan tubuh. Salah satunya menu yang sering disantap saat hujan turun ialah bakso telur. Tak harus beli di luar, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah agar lebih higienis dan sehat.

Cara membuatnya pun cukup mudah. Penasaran, bagaimana resep dan cara membuat bakso telur yang simple saat musim hujan? Simak resepnya, sebagaimana dikutip dari Instagram, @luvitaho, Senin (8/7/2024)

Bahan-bahan yang dibutuhkan;

250 gr daging sapi

100 gr es batu

2 sdm bawang putih goreng

2 sdm bawang merah goreng

20 gr putih telur

1 sdt baking powder

1/4 sdt lada putih bubuk

45 gr tepung tapioca atau sagu

1 1/2 sdt kaldu sapi bubuk