Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Bakso Telur Enak dan Simpel, Cocok untuk Hangatkan Diri di Musim Hujan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |11:30 WIB
Resep Bakso Telur Enak dan Simpel, Cocok untuk Hangatkan Diri di Musim Hujan
Resep Bakso Telur Enak dan Simpel (Foto:Instagram, @luvitaho)
A
A
A

HUJAN deras mulai sering melanda beberapa wilayah di Jabodetabek dalam beberapa waktu belakangan ini. Hujan deras kadang disertai angin besar setiap siang hingga malam hari, mengakibatkan cuaca terasa lebih dingin dari biasanya.

Nah, di cuaca dingin seperti ini, menikmati sajian menu kuah hangat bisa jadi pilihan yang tepat untuk menghangatkan tubuh. Salah satunya menu yang sering disantap saat hujan turun ialah bakso telur. Tak harus beli di luar, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah agar lebih higienis dan sehat.

Cara membuatnya pun cukup mudah. Penasaran, bagaimana resep dan cara membuat bakso telur yang simple saat musim hujan? Simak resepnya, sebagaimana dikutip dari Instagram, @luvitaho, Senin (8/7/2024)

Bahan-bahan yang dibutuhkan;

250 gr daging sapi

100 gr es batu

2 sdm bawang putih goreng

2 sdm bawang merah goreng

20 gr putih telur

1 sdt baking powder

1/4 sdt lada putih bubuk

45 gr tepung tapioca atau sagu

1 1/2 sdt kaldu sapi bubuk

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068746/almond_choco_soft_cookies-St2r_large.jpg
Resep Almond Choco Soft Cookies, Camilan Nikmat di Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068464/cendol_dawet_cocopandan-OVNy_large.jpg
Resep Cendol Dawet Rasa Cocopandan, Pas Banget untuk Me Time
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068462/resep_mochi_daifuku-Y8MR_large.jpg
Resep Mochi Daifuku yang Viral, Kudapan Lezat yang Bisa Jadi Ide Jualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/298/3067380/es_kuwut_melon-dpZj_large.jpg
Resep Es Kuwut Melon, Minuman Segar Cocok Dinikmati saat Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/298/3066973/resep_puding_telur_ceplok-NELF_large.jpg
Resep Camilan Puding Telor Ceplok, Mudah dan Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/298/3066513/batagor-hfiB_large.jpg
Resep Batagor yang Kerap Jadi Jajanan SD
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement