Tren Personal Color, Trik Memilih Warna untuk Kulit yang Lagi Populer di Korea

PERNAH mendengar soal personal color analysis? Ya, tren tersebut ramai di Korea Selatan sebagai bagian dari gaya hidup kaum urban.



Jadi, seseorang akan menjalani tes sampai diketahui warna apa yang paling cocok dengan personalitinya. Dengan begitu, apa yang dikenakan bisa memaksimalkan persona dalam diri seseorang.



Sederhananya, dengan melakukan tes personal color Anda akan tahu warna apa yang bisa bikin kulit wajah tampak lebih cerah. Sebab, ada warna yang malah bikin Anda terlihat kusam atau bahkan terlihat tua.



Tren ini ternyata sudah masuk ke Indonesia. Menariknya, jasa personal color analyst ini juga ternyata dapat menjadi value-added service yang dapat dipilih oleh pengusaha di bidang fashion.



Jadi, sebelum seseorang membeli item fashion yang dijual, ditawarkan terlebih dulu pada konsumen jasa personal color analysis tersebut. Ini diharapkan dapat memberi pengalaman berbeda di bisnis Anda.



"Personal color analyst ini sangat disukai di Korea Selatan dan kini hadir di Indonesia.," kata Direktur Utama Modestudio Indonesia Annisa Herdyana, dalam keterangan resminya.

Salah satu alasan kenapa jasa ini diprediksi akan laris di Indonesia adalah masyarakat sekarang banyak yang semakin 'aware' dengan dirinya, termasuk penentuan warna item fashion yang akan dimiliki.



"Dan jika pelaku bisnis menawarkan layanan ini ke konsumen, itu akan membuat shopping experience terasa lebih berharga dan sangat personal," tambah Annisa.



"Dengan adanya jasa seperti ini, kami berharap bisa menambah value added dalam bersaing di pasarnya sendiri," sambung Mel Sutikno, Direktur Modestudio Indonesia.

(Martin Bagya Kertiyasa)