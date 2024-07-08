Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Ini Kelebihan Plakat Akrilik untuk Souvenir Acara hingga Hadiah Wisuda

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |11:23 WIB
Ini Kelebihan Plakat Akrilik untuk Souvenir Acara hingga Hadiah Wisuda
Ilustrasi (Foto: dok freepik/upklyak)
A
A
A

Jakarta-Dalam berbagai acara penting, baik itu perayaan prestasi, penghargaan, maupun peringatan, pemberian suvenir atau hadiah sering kali menjadi bagian yang tak terpisahkan. Salah satu bentuk penghargaan yang populer dan elegan adalah plakat akrilik.

Plakat akrilik tidak hanya memberikan kesan yang profesional dan mewah, tetapi juga praktis dan ekonomis. Penting juga untuk memilih jasa pembuatan plakat akrilik yang terpercaya dan berkualitas, seperti Kembar Souvenir

Sebagai kenang-kenangan berharga, berikut adalah kelebihan plakat akrilik yang patut Anda ketahui.

Tahan Lama dan Tahan Pecah

Plakat akrilik dikenal karena ketahanannya yang luar biasa. Dibandingkan dengan plakat kaca atau keramik, akrilik jauh lebih tahan terhadap benturan dan tidak mudah pecah. Bahan akrilik yang kuat memastikan plakat tetap utuh dan terlihat bagus dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, plakat akrilik tidak mudah tergores, sehingga tampilannya tetap jernih dan elegan meski sudah lama digunakan.

Desain yang Fleksibel dan Beragam

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/11/3176904//bri_raih_the_best_contact_center_indonesia-HvZG_large.jpeg
BRI Sabet Penghargaan The Best Contact Center Indonesia Berkat Kualitas Layanan Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/298/3176868//chief_representative_meat_and_livestock_australia-WKjx_large.jpg
Soroti Pentingnya Zat Besi, MLA Kampanyekan Konsumsi Daging Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/11/3176847//ilustrasi_reklame_di_jakarta-bjZk_large.jpg
Aturan Baru Pajak Reklame Jakarta, dari Diskon 50 Persen Sampai Gratis Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/11/3176699//tring_pegadaian-xZA5_large.jpg
Aplikasi Tring! Terbaru Pegadaian, Mudahkan Semua Transaksi Finansial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/13/3176693//cosplay_expo_2025-JrPw_large.jpg
Cosplay Expo 2025 Siap Gebrak GBK, Ada Cosplayer Internasional dan Penampilan Idol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/11/3176670//pgn_stevie_awards-Wy7m_large.jpeg
PGN Group Raih Tujuh Penghargaan Stevie Awards 2025, Tegaskan Reputasi di Kancah Global
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement