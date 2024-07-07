Viral Pesta Pernikahan di Tengah Banjir, Tamunya Diangkut Pakai Gerobak

BARU-BARU ini viral di media sosial video penampakan sebuah pesta pernikahan unik di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan. Pasalnya, pernikahan tersebut berlangsung di tengah-tengah banjir.

Seperti diketahui, kemarin, hujan lebat yang cukup intens mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya. Alhasil, sejumlah titik direndam banjir. Dalam video yang beredar, tampak banjir menggenangi hampir seluruh area jalan hingga di dalam area tenda pernikahan tersebut.

Meski banjir setinggi tumit orang dewasa menggenangi area tenda dan sekitarnya, namun, pesta pernikahan tersebut tampak tetap meriah dan ramai oleh para tamu. Terlihat sejumlah tamu tampak tetap duduk santai di kursi mereka masing-masing meskipun beberapa di antara mereka harus menggulung celana agar tidak kebasahan.

Mereka juga tak peduli dengan penampakan beberapa bungkus sampah makanan yang mengambang di genangan banjir yang lewat di sekitar tempat duduk mereka.

Bahkan, menariknya ada juga beberapa tamu yang rela ramai-ramai naik gerobak untuk melintasi area banjir demi bisa datang ke pesta pernikahan tersebut dan bertemu dengan kedua mempelai.

Satu gerobak yang tampak dibantu didorong oleh dua orang itu diisi oleh tiga orang tamu. Jasa antar jemput tamu menggunakan gerobak itu lantas mendadak laris manis.