Curhat Pilu Kakak Laura Anna Usai Lihat Gaga Muhammad Open Endorse

GAUNG Sabda Alam alias Gaga Muhammad mulai kembali menjalani aktivitasnya di dunia hiburan sebagai seorang selebgram. Gaga bahkan sudah membuka tawaran endorse usai bebas dari penjara pada 18 April 2024.

Gaga Muhammad telah keluar dari penjara usai menjalani dua tahun masa tahanan karena kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Laura Anna mengalami kelumpuhan. Melihat Gaga yang sudah bebas dari penjara dan kembali beraktivitas, kakak Laura Anna, Greta Iren pun mencurahkan isi hatinya tentang perasaan sedih, kecewa, dan marah yang masih menyelimuti hatinya selepas kepergian Laura Anna.

Dia pun menyindir Gaga yang hidupnya seakan baik-baik saja setelah apa yang diperbuatnya kepada Laura Anna.

"Enak ya sekarang hidup nya bisa move on. Udah punya kehidupan baru nya. Sedangkan gue masih aja nangis setiap harinya. Andaikan bisa dituker aja gitu ya hahah meskipun kejam dan jahat. Tp gapapa ga sih dia aja jahat ke gue dan keluarga gue," ujar Iren dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @edlngretairen, Minggu (7/7/2024).

Meski berusaha tegar dan bersikap bijak, Iren mengaku dirinya kerap merasa bahwa keadilan tidak berpihak kepada keluarganya. Banyak pertanyaan yang muncul dibenaknya mengenai kepergian Laura Anna yang terjadi karena ulah seseorang.

Curhat pilu Greta Iren, kakak Laura Anna. (Foto: Instagram @edlngretairen)

"Enak ya jadi dia tinggal minta maaf trus semuanya baik baik aja. Adil gak? Ya enggaklah. Gue aja sampe sekarang masih gak rela. Selalu coba jadi orang yang lebih baik dan lebih dewasa tapi tetep aja kadang ada aja hari dimana ngerasa kenapa begini jadinya? Kadang ngerasa kenapa harus dia sih yg pergi? Kenapa harus dia yg kena imbasnya? Kenapa jadi kita semua yg kena imbasnya? gara gara kebodohan seseorang pula," tuturnya.

Iren sendiri merasa tak adil dengan kondisi dimana Gaga bisa melanjutkan hidupnya sementara dirinya masih terus berusaha berdamai dengan keadaan. Berusaha menjalani kehidupan sembari terus menghibur kedua adiknya yang masih kerap dirundung duka.

"Enak yaa jadi dia. Gak perlu berurusan dengan rasa sakit hati seumur hidup. Gak perlu nangis setiap malem. Gak perlu berusaha keras menghibur adek adeknya yg masih sedih dan suka nangis jg sampe hari ini. Gak perlu berusaha keras mengembalikan hidup keluarganya biar bisa kembali normal. Meskipun gue tau gak akan pernah bisa balik kaya dulu lagi," katanya.