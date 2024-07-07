Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Curhat Pilu Kakak Laura Anna Usai Lihat Gaga Muhammad Open Endorse

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |19:00 WIB
Curhat Pilu Kakak Laura Anna Usai Lihat Gaga Muhammad Open Endorse
Curhat pilu Greta Iren, kakak Laura Anna. (Foto: Instagram @edlngretairen)
A
A
A

GAUNG Sabda Alam alias Gaga Muhammad mulai kembali menjalani aktivitasnya di dunia hiburan sebagai seorang selebgram. Gaga bahkan sudah membuka tawaran endorse usai bebas dari penjara pada 18 April 2024. 

Gaga Muhammad telah keluar dari penjara usai menjalani dua tahun masa tahanan karena kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Laura Anna mengalami kelumpuhan. Melihat Gaga yang sudah bebas dari penjara dan kembali beraktivitas, kakak Laura Anna, Greta Iren pun mencurahkan isi hatinya tentang perasaan sedih, kecewa, dan marah yang masih menyelimuti hatinya selepas kepergian Laura Anna. 
Dia pun menyindir Gaga yang hidupnya seakan baik-baik saja setelah apa yang diperbuatnya kepada Laura Anna. 

"Enak ya sekarang hidup nya bisa move on. Udah punya kehidupan baru nya. Sedangkan gue masih aja nangis setiap harinya. Andaikan bisa dituker aja gitu ya hahah meskipun kejam dan jahat. Tp gapapa ga sih dia aja jahat ke gue dan keluarga gue," ujar Iren dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @edlngretairen, Minggu (7/7/2024). 

Meski berusaha tegar dan bersikap bijak, Iren mengaku dirinya kerap merasa bahwa keadilan tidak berpihak kepada keluarganya. Banyak pertanyaan yang muncul dibenaknya mengenai kepergian Laura Anna yang terjadi karena ulah seseorang.

Curhat pilu Greta Iren, kakak Laura Anna. (Foto: Instagram @edlngretairen)
Curhat pilu Greta Iren, kakak Laura Anna. (Foto: Instagram @edlngretairen)

"Enak ya jadi dia tinggal minta maaf trus semuanya baik baik aja. Adil gak? Ya enggaklah. Gue aja sampe sekarang masih gak rela. Selalu coba jadi orang yang lebih baik dan lebih dewasa tapi tetep aja kadang ada aja hari dimana ngerasa kenapa begini jadinya? Kadang ngerasa kenapa harus dia sih yg pergi? Kenapa harus dia yg kena imbasnya? Kenapa jadi kita semua yg kena imbasnya? gara gara kebodohan seseorang pula," tuturnya.

Iren sendiri merasa tak adil dengan kondisi dimana Gaga bisa melanjutkan hidupnya sementara dirinya masih terus berusaha berdamai dengan keadaan. Berusaha menjalani kehidupan sembari terus menghibur kedua adiknya yang masih kerap dirundung duka. 

"Enak yaa jadi dia. Gak perlu berurusan dengan rasa sakit hati seumur hidup. Gak perlu nangis setiap malem. Gak perlu berusaha keras menghibur adek adeknya yg masih sedih dan suka nangis jg sampe hari ini. Gak perlu berusaha keras mengembalikan hidup keluarganya biar bisa kembali normal. Meskipun gue tau gak akan pernah bisa balik kaya dulu lagi," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/33/3037609/greta_irene-vblf_large.jpg
Kakak Laura Anna Emosi Tahu Gaga Muhammad Ingin Bertemu Keluarganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/33/3004757/greta-iren-masih-ingat-kebiasaan-laura-anna-meski-sang-adik-telah-tiada-QN6LkoBPUf.jpg
Greta Iren Masih Ingat Kebiasaan Laura Anna Meski Sang Adik Telah Tiada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/33/3004678/kakak-laura-anna-ragu-gaga-muhammad-akan-jera-usai-bebas-dari-penjara-WRO3uxY42w.jpg
Kakak Laura Anna Ragu Gaga Muhammad akan Jera Usai Bebas dari Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/33/3002564/kakak-laura-anna-benarkan-gaga-muhammad-bebas-penjara-60hQKD4BUU.jpg
Kakak Laura Anna Benarkan Gaga Muhammad Bebas Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/33/2939856/greta-iren-mengenang-kepergian-laura-anna-2-tahun-aku-tidak-tahu-harus-merasakan-apa-lagi-GTsPhZZxBx.jpg
Greta Iren Mengenang Kepergian Laura Anna 2 Tahun: Aku Tidak Tahu Harus Merasakan Apa Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/23/33/2818733/greta-iren-bakal-pindahkan-abu-jenazah-laura-anna-gegara-sosok-gentayangan-di-rumah-sOEWJMHldZ.jpg
Greta Iren Bakal Pindahkan Abu Jenazah Laura Anna, Gegara Sosok Gentayangan di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement