3 Potret Akad Nikah Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad, Gunakan Busana Pengantin Adat Sunda

KABAR bahagia datang dari Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad. Keduanya akhirnya resmi menjadi sepasang suami istri usai melangsungkan akad nikah pada hari ini, Minggu, (7/7/2024).

Kabar bahagia itu pertama kali dibagikan Salsha melalui postingan di akun Instagramnya. Dia tampak membagikan beberapa potret dirinya dan pria yang akrab disapa Ohim itu menggunakan busana pengantin adat Sunda.

Seperti apa potret prosesi akad nikah Salsha dan Ibrahim Risyad tersebut? Berikut diantaranya, melansir dari akun Instagram @salshabillaadr, yuk disimak!

1. Kompak pamer cincin nikah

Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad resmi menikah. (Foto: Instagram @salshabillaadr)

Pasangan pengantin baru ini tampak tersenyum semringah saat berpose dengan memamerkan cincin yang telah tersemat di jari keduanya. Ohim juga tampak tak segan memeluk mesra pinggang perempuan di sampingnya yang telah sah menjadi istrinya itu.

2. Tak lupa pamer buku nikah

Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad resmi menikah. (Foto: Instagram @salshabillaadr)

Selain pamer cincin, Salsha dan Ohim juga tak lupa memamerkan buku nikah sambil kembali melempar ekspresi senyum semringah mereka. Keduanya sendiri terlihat serasi dalam balutan busana pengantin adat Sunda berwarna putih rancangan dari desainer Didiet Maulana itu.

3. Salsha cium tangan Ohim

Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad resmi menikah. (Foto: Instagram @salshabillaadr)

Usai sah menjadi pasangan suami istri, Salsha lantas tak lupa mencium tangan Ohim yang telah resmi menjadi pasangan hidupnya itu. Ohim lantas melempar tatapan penuh cinta ke Salsha.

Melalui keterangan unggahannya itu, Salsha juga tampak mengutip ayat Al-Quran tentang bersatunya dua insan menjadi pasangan. Melalui unggahan itu pula, Salsha mengucap syukur lantaran dirinya telah sah menjadi istri Ohim.



