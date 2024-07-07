Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Potret Akad Nikah Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad, Gunakan Busana Pengantin Adat Sunda

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |17:00 WIB
3 Potret Akad Nikah Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad, Gunakan Busana Pengantin Adat Sunda
Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad resmi menikah. (Foto: Instagram @salshabillaadr)
A
A
A

KABAR bahagia datang dari Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad. Keduanya akhirnya resmi menjadi sepasang suami istri usai melangsungkan akad nikah pada hari ini, Minggu, (7/7/2024).

Kabar bahagia itu pertama kali dibagikan Salsha melalui postingan di akun Instagramnya. Dia tampak membagikan beberapa potret dirinya dan pria yang akrab disapa Ohim itu menggunakan busana pengantin adat Sunda.

Seperti apa potret prosesi akad nikah Salsha dan Ibrahim Risyad tersebut? Berikut diantaranya, melansir dari akun Instagram @salshabillaadr, yuk disimak!

1. Kompak pamer cincin nikah

Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad resmi menikah. (Foto: Instagram @salshabillaadr)
Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad resmi menikah. (Foto: Instagram @salshabillaadr)

Pasangan pengantin baru ini tampak tersenyum semringah saat berpose dengan memamerkan cincin yang telah tersemat di jari keduanya. Ohim juga tampak tak segan memeluk mesra pinggang perempuan di sampingnya yang telah sah menjadi istrinya itu.

2. Tak lupa pamer buku nikah

Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad resmi menikah. (Foto: Instagram @salshabillaadr)
Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad resmi menikah. (Foto: Instagram @salshabillaadr)

Selain pamer cincin, Salsha dan Ohim juga tak lupa memamerkan buku nikah sambil kembali melempar ekspresi senyum semringah mereka. Keduanya sendiri terlihat serasi dalam balutan busana pengantin adat Sunda berwarna putih rancangan dari desainer Didiet Maulana itu.

3. Salsha cium tangan Ohim

Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad resmi menikah. (Foto: Instagram @salshabillaadr)
Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad resmi menikah. (Foto: Instagram @salshabillaadr)

Usai sah menjadi pasangan suami istri, Salsha lantas tak lupa mencium tangan Ohim yang telah resmi menjadi pasangan hidupnya itu. Ohim lantas melempar tatapan penuh cinta ke Salsha.

Melalui keterangan unggahannya itu, Salsha juga tampak mengutip ayat Al-Quran tentang bersatunya dua insan menjadi pasangan. Melalui unggahan itu pula, Salsha mengucap syukur lantaran dirinya telah sah menjadi istri Ohim.
 

(Leonardus Selwyn)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/33/3034069/salshabilla_adriani-BQGY_large.jpg
Deretan Mantan Pacar Salshabilla Adriani Sebelum Dipinang Ibrahim Risyad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/33/3034030/salshabilla_adriani_dan_ibrahim_risyad-Bgir_large.jpg
Salshabilla Adriani Mengaku Tak Ingin Buru-Buru Punya Anak Usai Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/33/3033506/salshabilla_adriani_dan_ibrahim_risyad-Xmwz_large.jpg
Salshabilla Adriani Tunda Bulan Madu Bareng Ibrahim Risyad Lantaran Sibuk Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/33/3033397/salshabilla_adriani-zoYR_large.jpg
Salshabilla Adriani Ungkap Alasan Tutupi Rencana Pernikahan Selama Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/33/3032716/salshabilla_adriani-9HBE_large.jpg
Salshabilla Adriani Bicara Pernikahan di Indonesian Television Awards 2024, Bakal Gelar Resepsi Selanjutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/33/3031731/salshabilla_adriani_dan_ibrahim_risyad-FYUI_large.jpg
Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad Rahasiakan Hubungan Sejak Setahun Lalu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement