HOME WOMEN LIFE

Prilly Latuconsina Buka Suara usai Disebut Terlalu Kurus, Berat Badannya Turun hingga 37 Kilogram

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |11:00 WIB
Prilly Latuconsina Buka Suara usai Disebut Terlalu Kurus, Berat Badannya Turun hingga 37 Kilogram
Berat badan Prilly Latuconsina turun hingga 37 kilogram. (Foto: Instagram @prillylatuconsina96)
A
A
A

AKTRIS Prilly Latuconsina buka suara terkait bobot tubuhnya yang turun drastis berkat diet yang dia jalani. Bintang film Danur itu mengaku berat badannya sudah mencapai angka sekitar 37-38 kilogram. 

Hal ini membuat Prilly sering mendapat komentar buruk tentang bentuk tubuhnya. Mantan kekasih Maxime Bouttier ini mengatakan banyak netizen yang menganggap dirinya terlalu kurus.

“Banyak banget emang yang bilang berat badan aku kekecilan banget, teman-teman aku yang ketemu langsung juga kaget karena aku kurus banget,” kata Prilly di akun TikTok-nya, @prillylatuconsina15, Minggu (7/7/2024).

Meski sering disebut tubuhnya terlalu kurus, Prilly justru merasa bobot tubuhnya sudah pas untuk dirinya. Hal ini lantaran pekerjaan Prilly yang mengharuskannya selalu tampil di depan kamera. Menurutnya, seseorang bisa terlihat lebih gemuk saat di layar kaca.

Untuk itu, dirinya merasa bobot tubuhnya ini sudah ideal karena terlihat lebih pas dan sesuai keinginannya bila sedang berada di depan kamera.

Berat badan Prilly Latuconsina turun hingga 37 kilogram. (Foto: Instagram @prillylatuconsina96)
Berat badan Prilly Latuconsina turun hingga 37 kilogram. (Foto: Instagram @prillylatuconsina96)

