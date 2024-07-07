Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Intip Aktivitas Menarik di Indofest 2024, Ada Memanah hingga Vertical Rope Climbing

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |10:00 WIB
Intip Aktivitas Menarik di Indofest 2024, Ada Memanah hingga Vertical Rope Climbing
Aktivitas seru di Indofest 2024. (Foto: Okezone/ Annastasya Rizqa)
A
A
A

INDONESIA Outdoor Festival (Indofest) 2024 masih berlangsung setelah resmi dibuka pada Kamis 4 Juli 2024 di Jakarta Convention Center (JCC). Acara ini akan berlangsung hingga Minggu (7/7/2024).

Selain menawarkan beragam promo dan diskon menarik, Indofest 2024 juga menampilkan beragam hiburan untuk para pengunjung. Di antaranya ialah sederet aktivitas seru dan menyenangkan yang bisa dilakukan pengunjung di Indofest 2024 ini.

Kegiatan ini juga masih bernuansa outdoor yang pastinya seru dan menyenangkan. Beberapa di antaranya juga gratis alias tak dipungut biaya. Penasaran, ada aktivitas seru apa saja yang bisa Anda temukan di Indofest 2024 ini? Yuk simak!

1. Permainan Palu

Aktivitas seru di Indofest 2024. (Foto: Okezone/ Annastasya Rizqa)
Aktivitas seru di Indofest 2024. (Foto: Okezone/ Annastasya Rizqa)

Pertama ada permainan palu. Pengunjung bisa menikmati game seru ini secara gratis tanpa dipungut biaya. Caranya, Anda hanya perlu mem-follow akun Instagram yang tertera di banner di bagian depan area permainan tersebut. Nantinya, Anda harus memukul palu tersebut hingga mencapai skor tertentu. Bila meraih skor tertinggi, Anda bisa mendapatkan hadiah spesial.

2. Vertical Rope Climbing

Aktivitas seru di Indofest 2024. (Foto: Okezone/ Annastasya Rizqa)
Aktivitas seru di Indofest 2024. (Foto: Okezone/ Annastasya Rizqa)

Selanjutnya ada Vertical Rope Climbing. Aktivitas ini mengajak pengunjung untuk naik ke tiang yang sudah disediakan dan turun menggunakan satu tali yang sudah dilengkapi pengaman. Bila bisa turun kurang dari lima menit, akan ada hadiah menarik untuk pengunjung. Untuk menikmati permainan ini, Anda hanya perlu mem-follow akun Instagram yang sudah tertera di bagian depan booth.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/24/612/2251539/3-permainan-jadul-yang-mulai-dilupakan-kangen-enggak-sih-ncmNS2kMBD.jpg
3 Permainan Jadul yang Mulai Dilupakan, Kangen Enggak Sih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/18/406/2154718/kisah-eric-mcmillan-sebarkan-wahana-mandi-bola-ke-banyak-negara-nKjZpTKIsE.jpg
Kisah Eric McMillan Sebarkan Wahana Mandi Bola ke Banyak Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/18/406/2154714/pencipta-mandi-bola-yang-bikin-anak-betah-main-MYK3G3KBnS.jpg
Pencipta Mandi Bola yang Bikin Anak Betah Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/15/406/2066860/wahana-baru-gyo-drop-yang-ekstrem-di-korsel-berani-coba-5GK9MwiWwL.jpg
Wahana Baru Gyo Drop yang Ekstrem di Korsel, Berani Coba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/10/406/2065052/arena-permainan-ini-membantu-mengasah-motorik-halus-dan-perkembangan-anak-9Q91vU0le1.jpg
Arena Permainan Ini Membantu Mengasah Motorik Halus dan Perkembangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/10/612/2041613/main-komedi-putar-dengan-tenaga-motor-endingnya-gereget-banget-iIiy2C7CjF.jpg
Main Komedi Putar dengan Tenaga Motor, Endingnya Gereget Banget!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement