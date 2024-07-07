Intip Aktivitas Menarik di Indofest 2024, Ada Memanah hingga Vertical Rope Climbing

INDONESIA Outdoor Festival (Indofest) 2024 masih berlangsung setelah resmi dibuka pada Kamis 4 Juli 2024 di Jakarta Convention Center (JCC). Acara ini akan berlangsung hingga Minggu (7/7/2024).

Selain menawarkan beragam promo dan diskon menarik, Indofest 2024 juga menampilkan beragam hiburan untuk para pengunjung. Di antaranya ialah sederet aktivitas seru dan menyenangkan yang bisa dilakukan pengunjung di Indofest 2024 ini.

Kegiatan ini juga masih bernuansa outdoor yang pastinya seru dan menyenangkan. Beberapa di antaranya juga gratis alias tak dipungut biaya. Penasaran, ada aktivitas seru apa saja yang bisa Anda temukan di Indofest 2024 ini? Yuk simak!

1. Permainan Palu

Aktivitas seru di Indofest 2024. (Foto: Okezone/ Annastasya Rizqa)

Pertama ada permainan palu. Pengunjung bisa menikmati game seru ini secara gratis tanpa dipungut biaya. Caranya, Anda hanya perlu mem-follow akun Instagram yang tertera di banner di bagian depan area permainan tersebut. Nantinya, Anda harus memukul palu tersebut hingga mencapai skor tertentu. Bila meraih skor tertinggi, Anda bisa mendapatkan hadiah spesial.

2. Vertical Rope Climbing

Aktivitas seru di Indofest 2024. (Foto: Okezone/ Annastasya Rizqa)

Selanjutnya ada Vertical Rope Climbing. Aktivitas ini mengajak pengunjung untuk naik ke tiang yang sudah disediakan dan turun menggunakan satu tali yang sudah dilengkapi pengaman. Bila bisa turun kurang dari lima menit, akan ada hadiah menarik untuk pengunjung. Untuk menikmati permainan ini, Anda hanya perlu mem-follow akun Instagram yang sudah tertera di bagian depan booth.