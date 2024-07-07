Potret Model Cantik Siska Kartika Pakai Dress Melorot, Bikin Netizen Salfok

SISKA Kartika merupakan seorang model Indonesia yang cukup terkenal. Namanya dikenal publik setelah dia menjadi pemenang di salah satu ajang ratu kecantikan tahun 2024.

Sebagai seorang model, Siska banyak membagikan potretnya dengan tubuh ideal di media sosial. Tak hanya itu, dia juga kerap menonjolkan kemolekan tubuhnya yang bikin netizen salah fokus.

Seperti pada postingannya ini, Siska Kartika mengunggah foto saat dia menjalani pemotretan. Siska terlihat duduk di sofa dengan gayanya yang elegan.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah dia memakai mini dress warna biru bling-bling dengan satu tali yang melorot. Dia seakan sengaja berpenampilan seperti itu.

Memakai busana yang minim, tubuh mulus Siska begitu terpancar. Dia memadukan outfitnya dengan high heels warna hitam.

Pada foto selanjutnya, Siska pose menyamping sambil memamerkan kemolekan tubuhnya. Dia bergaya dengan membusungkan dadanya sehingga lekuk tubuhnya nampak menggoda.