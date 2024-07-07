Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Maudy Ayunda Jalan-Jalan ke Kalimantan, Wajahnya Bahagia Banget

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |06:07 WIB
Maudy Ayunda Jalan-Jalan ke Kalimantan, Wajahnya Bahagia Banget
Potret Liburan Maudy Ayunda. (Foto: Instagram)
A
A
A

MAUDY Ayunda terlihat tengah  mengunjungi Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. Salah satu kota yang ia kunjungi adalah Sintang. 

Melalui unggahannya di Instagram, Maudy membagikan banyak keseruan selama di sana. Mulai dari hiking hingga belajar bikin tenun ikat.

"Empat hari dan tiga malam petualanganku di Sintang, Kalimantan Barat," tulis Maudy Ayunda dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @maudyayunda.

Penasaran seperti apa momen Maudy Ayunda saat berkunjung ke Sintang, Kalimantan Barat? Berikut ulasannya dari Instagram @maudyayunda. 

Hiking

Maudy Ayunda

Potret Maudy Ayunda saat membagikan momen hiking di perbukitan yang ada di Sintang. Dia tampil simple memakai kaus abu-abu dipadukan dengan jogger pants dan jaket yang dililitkan di pinggang.

Maudy juga menambahkan bucket hat, sneakers, dan tak lupa membawa tas hitam. Wajah bahagia Maudy begitu terpancar saat pose salam dua jari.

Jalani ritual

Maudy Ayunda

Momen Maudy saat tiba di salah satu rumah suku adat. Tak lupa dia menjalani ritual dari warga setempat sebagai salam penyambutan. Perempuan 30 tahun ini sedang diberi wejangan khas leluhur. Pada foto ini Maudy memakai inner putih dipadukan dengan kemeja yang dijadikan outer dan celana pendek.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
