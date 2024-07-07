Gelar Konser Kedua di Jakarta, LiSA Ungkap Makanan Favoritnya di Indonesia

PENYANYI asal Jepang, Oribe Risa atau yang terkenal dengan nama panggungnya LiSA, menggelar konser keduanya di Jakarta sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tur Asia. Dalam kunjungannya selama dua hari di Jakarta, dia turut mencicipi sejumlah kuliner khas Indonesia.

"Saya sempat mencoba nasi goreng, mie goreng, yang mirip sup ayam, oh soto ayam, dan juga sate," ujar LiSA dalam wawancara eksklusif dengan MNC Portal Indonesia di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Penyanyi berusia 37 tahun ini mengatakan, sebelumnya dia tidak tahu kalau nasi goreng memiliki berbagai macam variasi.

"Awal pertama mencoba nasi goreng itu biasa saja, eh sekarang baru tahu kalau banyak rasanya, banyak macamnya. Jadi saya sudah coba soto, mie goreng, sate, tapi yang favorit tetap nasi goreng," tutur LiSA.

Dia juga menyebutkan fakta lainnya, bahwa dirinya juga menggemari makanan pedas. Bahkan, LiSA mengatakan bahwa dia menyukai nasi goreng yang pedas.