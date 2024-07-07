Resep Kaldu Kepala dan Kulit Udang, Bikin Masakan Makin Lezat!

UDANG merupakan salah satu jenis makanan laut favorit masyarakat Indonesia. Namun, biasanya banyak yang suka menyantapnya tanpa kulit dan kepala.

Alhasil, kulit udang dan bagian kepalanya dibuang begitu saja menjadi limbah. Padahal, kedua bagian tersebut bisa diolah menjadi kaldu. Nantinya, kaldu kulit dan kepala udang tersebut yang bisa disimpan dan diolah untuk berbagai jenis makanan lezat dan kaya gizi.

Bagian kulit dan kepala udang sendiri memiliki deretan manfaat untuk kesehatan. Mulai dari menurunkan berat badan, memelihara kesehatan jantung dan otak, meningkatkan kekebalan tubuh, hingga menurunkan kolesterol. Nah, berikut salah satu resep membuat kaldu dari kulit dan kepala udang, yuk disimak!

Resep Kaldu Kepala dan Kulit Udang

Bahan-bahan:⁣⁣

Sisa kepala dan kulit dari 500 gr udang utuh ⁣⁣

3 siung bawang putih, geprek⁣⁣

1 sdm Maggi Seasoning Cair⁣⁣

500 ml air⁣⁣

Cara membuat:⁣⁣

Bersihkan kepala dan kulit udang.⁣⁣ Tumis bawang putih hingga harum, kemudian masukkan kulit dan kepala udang hingga berubah warna.⁣⁣ Masukkan air, kemudian biarkan mendidih hingga menjadi kaldu. Tambahkan 1 sdm Maggi Seasoning Cair.⁣⁣ Saring kepala udang, kemudian biarkan hingga dingin.⁣⁣ Pindahkan ke wadah kedap udara, kemudian simpan dalam kulkas. Kaldu udang dapat bertahan selama tiga hari.⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣

Anda bisa menggunakan kaldu udang untuk masakan seperti tekwan, kuah bakso ikan, cap cay udang, sup bihun, atau sup tom yam.

(Leonardus Selwyn)