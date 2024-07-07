UDANG merupakan salah satu jenis makanan laut favorit masyarakat Indonesia. Namun, biasanya banyak yang suka menyantapnya tanpa kulit dan kepala.
Alhasil, kulit udang dan bagian kepalanya dibuang begitu saja menjadi limbah. Padahal, kedua bagian tersebut bisa diolah menjadi kaldu. Nantinya, kaldu kulit dan kepala udang tersebut yang bisa disimpan dan diolah untuk berbagai jenis makanan lezat dan kaya gizi.
Bagian kulit dan kepala udang sendiri memiliki deretan manfaat untuk kesehatan. Mulai dari menurunkan berat badan, memelihara kesehatan jantung dan otak, meningkatkan kekebalan tubuh, hingga menurunkan kolesterol. Nah, berikut salah satu resep membuat kaldu dari kulit dan kepala udang, yuk disimak!
Bahan-bahan:
Cara membuat:
Anda bisa menggunakan kaldu udang untuk masakan seperti tekwan, kuah bakso ikan, cap cay udang, sup bihun, atau sup tom yam.
(Leonardus Selwyn)