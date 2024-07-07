5 Rekomendasi Berburu Mie Celor di Jakarta, Rasanya Otentik Serupa dengan di Palembang

MIE Celor mungkin sudah tak asing di kalangan pecinta kuliner khas Indonesia. Meski merupakan hidangan mie asal Palembang, namun menu ini sudah banyak dijual di Jakarta.

Mie Celor terdiri dari mie kuning yang disajikan dengan kuah kental yang gurih, daging udang, rebung, tauge, dan telur rebus. Kuah Mie Celor dibuat dari campuran santan, kaldu udang, bumbu rempah khas, seperti bawang putih, bawang merah, kemiri, dan sereh. Semua bahan tersebut kemudian diolah dengan cara yang khas, memberikan cita rasa yang unik dan lezat.

Nah, tak perlu jauh-jauh ke Palembang, berikut rekomendasi tempat makan mie color enak di Jakarta, dilansir dari berbagai sumber, Minggu (7/7/2024)

1. Mie Celor Nyonya Dewi, Cengkareng

Rekomendasi tempat makan mie celor di Jakarta. (Foto: Cookpad)

Kedai Mie Celor Nyonya Dewi menawarkan beragam hidangan khas Palembang, mulai dari pempek, tekwan, otak-otak, rujak mie, hingga tentunya Mie Celor.

Salah satu yang menjadi daya tarik utama dari Mie Celor Nyonya Dewi adalah Mie Celor-nya yang lezat dan khas. Setiap porsi Mie Celor yang dijual di kedai kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ini disajikan lengkap dengan topping udang segar dan irisan telur rebus.

2. Sari Sanjaya, Kelapa Gading

Meskipun Pempek sering menjadi primadona, namun Mie Celor di Sari Sanjaya juga tak kalah menggoda. Yang membuat Mie Celor di Sari Sanjaya istimewa adalah pilihan kuah yang disediakan.

Anda tidak hanya mendapatkan satu jenis kuah, melainkan dua pilihan, yaitu kuah santan dan kuah bening. Kedua varian kuah ini memiliki keunikan dan kelezatan masing-masing, memberikan pengalaman berbeda dalam menikmati Mie Celor.