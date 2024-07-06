Soraya Rasyid Pakai Dress dengan Bawahan Transparan, Pamerkan Kaki Jenjang Seksi

NAMA Soraya Rasyid sempat menjadi buah bibir setelah disebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Andrew Andika dan Tengku Dewi Putri. Kabar tersebut dibongkar langsung oleh istri sah Andrew melalui postingan di Instagram.

Sejak saat itu, namanya pun langsung jadi sorotan. Tidak sedikit dari netizen yang menghujat Soraya. Meski demikian ia masih aktif membagikan aktivitasnya, seperti belum lama ini Soraya Rasyid menjalani pemotretan dengan fotografer Deon Angkasa. Dalam pemotretan itu dia tampil anggun dan seksi.

Pada foto pertamanya ia pose bertolak pinggang sambil mengangkat satu kakinya. Gayanya terlihat centil sambil memberikan senyum manis.

Presenter cantik ini tampil elegan memakai dress rancangan desainer Dimas Hardianto. Dress yang ia pakai model kemben dipadukan dengan bawahan rok transparan dan aksen ruffle.