HOME WOMEN LIFE

5 Potret Ganteng Nine Naphat, Aktor Thailand yang Menangis Usai Putus dari Baifern Pimchanok

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |18:51 WIB
5 Potret Ganteng Nine Naphat, Aktor Thailand yang Menangis Usai Putus dari Baifern Pimchanok
Potret Ganteng Nine Naphat (Foto: Instagram @naphat_nine)
A
A
A

NAMA aktor terkenal Thailand,  Nine Naphat jadi perhatian netizen setelah kisah asmaranya dengan Baifern Pimchanok kandas di tengah jalan. Lewat konferensi pers, Nine mengumumkan dirinya dan Baifern sudah putus setelah kurang lebih dua tahun berpacaran.

Sosok Nine Naphat sendiri merupakan bintang film dan drama Thailand dengan wajah tampan rupawan. Tak heran, Nine disebut begitu cocok dengan Baifern yang merupakan aktris ternama Thailand yang terkenal cantik dan berkelas.

Penasaran, seperti apa potret tampan Nine Naphat, aktor Thailand yang jadi sorotan setelah putus dari Baifern Pimchanok? Berikut paparan singkatnya, sebagaimana dihimpun dari Instagram pribadi Nine, @naphat_nine, Sabtu (6/7/2024)

1. Ganteng berkacamata: Tak hanya tampan, Nine Naphat dikenal dengan gaya fashion-nya yang selalu kece dan stylish. Salah satunya potret saat ia mengenakan kacamata yang dipadukan dengan outfit kasual ini. Terlihat Nine memakai kaus putih dan celana hitam dengan gaya rambut ala oppa Korea. Kacamata tersebut menambah aura ketampanan bintang Thailand ini. 

Naphat Nine

2. Pesona dengan outfit winter: Gaya Nine mengenakan oufit musim dingin ini juga tak kalah kece. Terlihat ia mengenakan mantel hitam dengan kemeja putih di dalammya.

Naphat Nine

Ia juga memadukannya dengan celana panjang berwarna navy dengan sepatu leather. Gaya rambutnya juga terlihat on point dan menambah pesona ketampanannya.

 

Halaman:
1 2
      
