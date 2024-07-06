Sejarah Hari Ciuman Internasional yang Diperingati Tiap 6 Juli

TEPAT hari ini, Sabtu 6 Juli diperingati sebagai Hari Ciuman Internasional atau dalam bahasa Inggris, International Kissing Day. Ini menjadi momentum untuk menunjukkan kasih sayang kepada pasangan lewat sebuah kecupan

Melansir The Quint, Sabtu (6/7/2024) Hari Ciuman Internasional membantu untuk memahami motif utama di balik gerakan tersebut. Hal ini dapat menunjukkan betapa berartinya seseorang. Bisa mengungkapkan cinta dan perasaan terhadap orang lain dengan menciumnya.

Sejarah Hari Ciuman Internasional sendiri dikatakan dimulai pada tahun 1955, ketika kala itu prajurit Amerika dan Inggris di Prancis memperhatikan bahwa wanita Gallic lebih terbuka untuk berciuman, dibandingkan wanita Amerika dan Inggris.

Istilah "French kiss" kemungkinan besar diciptakan oleh prajurit Amerika dan Inggris di Prancis selama Perang Dunia I. Namun, penting untuk dicatat bahwa Perancis tidak memiliki kata khusus untuk ciuman yang terkenal sampai saat ini.

Kata kerja "gallocher", yang didefinisikan sebagai "berciuman dengan lidah", sendiri sudah ditambahkan ke kamus bahasa Prancis yang populer namun tidak resmi, Le Petit Robert, pada tahun 2014.