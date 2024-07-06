Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sejarah Hari Ciuman Internasional yang Diperingati Tiap 6 Juli

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |11:09 WIB
Sejarah Hari Ciuman Internasional yang Diperingati Tiap 6 Juli
Sejarah Hari Ciuman Internasional (Foto: Protooleh/Freepik)
A
A
A

TEPAT  hari ini, Sabtu  6 Juli diperingati sebagai Hari Ciuman Internasional atau dalam bahasa Inggris, International Kissing Day. Ini menjadi momentum untuk menunjukkan kasih sayang kepada pasangan lewat sebuah kecupan

Melansir The Quint, Sabtu (6/7/2024)  Hari Ciuman Internasional membantu untuk memahami motif utama di balik gerakan tersebut. Hal ini dapat menunjukkan betapa berartinya seseorang. Bisa mengungkapkan cinta dan perasaan terhadap orang lain dengan menciumnya.

Sejarah Hari Ciuman Internasional sendiri dikatakan dimulai pada tahun 1955, ketika kala itu prajurit Amerika dan Inggris di Prancis memperhatikan bahwa wanita Gallic lebih terbuka untuk berciuman, dibandingkan wanita Amerika dan Inggris.

Istilah "French kiss" kemungkinan besar diciptakan oleh prajurit Amerika dan Inggris di Prancis selama Perang Dunia I. Namun, penting untuk dicatat bahwa Perancis tidak memiliki kata khusus untuk ciuman yang terkenal sampai saat ini. 

Kata kerja "gallocher", yang didefinisikan sebagai "berciuman dengan lidah", sendiri sudah ditambahkan ke kamus bahasa Prancis yang populer namun tidak resmi, Le Petit Robert, pada tahun 2014.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/624/3173254/letkol_untung-ISa5_large.jpg
Siapakah Letkol Untung dan Apa Perannya di G30S/PKI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/624/3084166/sejarah-hari-pahlawan-10-november-EwFTDwbgRc.jpg
Sejarah Hari Pahlawan 10 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/65/3049123/mengenal-sosok-yang-berjuang-meluruskan-sejarah-wr-soepratman-TfVXUBuEID.jpg
Mengenal Sosok yang Berjuang Meluruskan Sejarah WR Soepratman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/337/3040826/panglima_tni_jenderal_soedirman-Ydpm_large.jpg
Kisah Jenderal Soedirman Nyaris Gugur saat Disergap Pasukan Sekutu Belanda di Trenggalek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/337/3040293/kerajaan-KTpO_large.jpg
Kisah Nagarakretagama dan Pararaton yang Catat Dua Sejarah Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/624/2944963/19-tahun-berlalu-ini-cara-anak-usia-dini-mengenang-peristiwa-tsunami-aceh-2p2bxUweTm.jpg
19 Tahun Berlalu, Ini Cara Anak Usia Dini Mengenang Peristiwa Tsunami Aceh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement