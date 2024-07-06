Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Wulan Guritno Pamerkan Punggung Mulus di Kolam Renang, Hot Berbikini 

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |06:07 WIB
Wulan Guritno Pamerkan Punggung Mulus di Kolam Renang, Hot Berbikini 
Potret Wulan Guritno di Kolam Renang. (Foto: Instagram)
A
A
A

WULAN Guritno memang tetap memukau meskipun usianya sudah tidak lagi muda. Tidak heran, lantaran tubuhnya memang masih seperti anak muda. Terbaru, dia tampil hot memakai bikini.

Foto tersebut diambil saat dia tengah staycation di salah satu hotel di Bogor. Wulan pun menghabiskan momen me time sambil berenang dan melihat pemandangan perbukitan hijau.

"Sejauh mata memandang," tulis Wulan dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @wulanguritno. 

Pamer punggung mulus
Wulan Guritno
Potret Wulan Guritno saat berendam di kolam renang. Ia tampil seksi memakai bikini motif warna merah. Pada foto ini dia membelakangi kamera sambil menikmati keindahan alam yang ada di belakangnya. Wulan seakan memamerkan punggungnya yang mulus.

Tampil hot
Wulan Guritno
Masih dengan gaya yang sama, Wulan pose menoleh ke samping. Dia terlihat memakai kacamata hitam dan bando. Sementara rambut panjangnya dikuncir model ponytail. Meski memasuki usia yang sudah tidak muda lagi namun penampilan Wulan terlihat makin hot dan seksi.

"Menyala," komentar @febrian***

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
