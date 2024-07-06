Cara Mendapatkan Sun-Kissed Makeup Look

Pernah dengar yang namanya Sun-Kissed Makeup Look? Tampilan Sun-Kissed Makeup merupakan gaya makeup yang memberikan efek wajah terlihat seperti baru saja berjemur dibawah sinar matahari. Tampilan makeup ini menonjolkan kulit yang bronzed dan bercahaya secara alami.

Untuk mendapatkan sun-kissed makeup look yang sempurna, ada beberapa langkah penting yang harus diikuti.

Berikut adalah cara-cara untuk mendapatkan Sun-Kissed Makeup Look:

1. Moisturizer

Gunakan pelembab yang menghidrasi untuk memastikan kulit tetap lembab dan kenyal. Aplikasikan Soulyu Intensive Barrier Brightening Moisturizer dapat membuat wajah kalian juga menjadi cerah, lembab, dan bebas dari garis halus. Dengan kandungan White Gen ™️ dan Alpha Arbutin ditambah Moist 24 ™️, wajah dapat menjadi cerah dan terkunci kelembabannya pada wajah selama 24 jam.

2. CC Cream dan Concealer

Pilihlah CC Cream dengan hasil akhir yang glowing untuk memberikan efek kulit bercahaya. Oleskan Soulyu Skin Glow CC Cream karena mengandung Niacinamide, Squalane, dan Salicylic Acid supaya wajah kalian tetap lembab, cerah, dan ternutrisi. Cocok untuk acne prone skin.

3. Bronzer

Pilih bronzer dengan warna yang lebih hangat dari kulit kalian, namun tidak terlalu gelap. Gunakan kuas besar, kemudian aplikasikan bronzer di area seperti dahi, pipi, hidung, dan dagu. Jangan lupa untuk blend dengan baik.

4. Blush

Blush dengan warna coral atau peach untuk efek sun-kissed yang alami. Aplikasikan blush di pipi atau apple on the cheek, kemudian blend ke arah pelipis untuk tampilan merona alami. Kalian bisa menggunakan lipstik seperti Soulyu Lip Flush yang mengandung Vitamin E, Jojoba Oil, dan Ekstrak Ginseng sebagai pengganti blush. Bisa pilih Lip Flush dengan shade Money Honey.