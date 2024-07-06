Dokter Sebut Bayi 2 Bulan Dibawa Naik Haji Bisa Rentan Kena Penyakit

TENGAH ramai menjadi guyonan dan meme di media sosial, perihal Thariq Halilintar yang kala masih bayi berusia 2 bulan sudah dibawa naik haji atau beribadah haji bersama kedua orang tuanya di Tanah Suci.

Di sisi lain, dilihat dari perspektif medis? apakah bayi berusia 2 bulan memang sudah aman jika dibawa beribadah Haji yang notabene sangat membutuhkan kondisi fisik yang mumpuni?



Dijelaskan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Doddy Rizqi Nugraha, SpPD, dari sudut pandang kesehatan, bayi usia 2 bulan itu daya tahan tubuhnya belum terbentuk sempurna. Dengan kondisi tersebut, bayi usia 2 bulan masuk dalam kategori rentan.

Terlebih, saat menunaikan ibadah Haji, banyak orang datang dari berbagai belahan dunia yang mungkin meningkatkan risiko akan berbagai penyakit tertentu.



"Di Arab Saudi, yang dikhawatirkan itu adanya penyakit meningitis, influenza, hingga pneumonia, karena seluruh jamaah Haji numpuk jadi satu di sana," paparnya dalam konten edukasi di Instagram @dr.doddyrizqi, dikutip MNC Portal, Sabtu (6/7/2024)



"(Karena adanya risiko tersebut) Makanya disarankan (bagi calon jamaah Haji untuk menerima) vaksin meningitis yang wajib, sedangkan vaksin influenza dan pneumonia opsi tambahan," terangnya panjang lebar.

Waktu usia pemberian vaksin, dituturkan dr. Doddy terkait vaksin meningitis menurut pengetahuan dirinya sebagai dokter spesialis baru boleh (diberikan) di umur anak 9 bulanan. Artinya bayi baru usia 2 bulan belum bisa (mendapat vaksin meningtis)





Pada kesempatan yang sama, dr. Doddy juga menyoroti kesiapan fisik bayi berusia 2 bulan untuk menjalankan semua tahapan ibadah Haji yang tentunya belum cukup kuat.



"Prosesi ibadah haji, setahu saya butuh fisik ekstra, kasihan kalau masih bayi dibawa-bawa," pungkas dr. Doddy

(Rizky Pradita Ananda)