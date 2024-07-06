Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Milky Puding Karamel ala Restoran AYCE, Cuma 4 Langkah!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |21:00 WIB
Resep Milky Puding Karamel ala Restoran AYCE, Cuma 4 Langkah!
Resep Milky Puding Karamel ala Restoran AYCE (Foto: Instagram @martinpraja)
HIDANGAN pudding caramel, menu dessert salah satu restoran all you can eat terkenal, banyak membuat orang ketagihan karena kelezatannya.  Dessert puding tersebut disebut-sebut punya rasa yang berbeda dari puding lainnya.

Puding tersebut memiliki rasa yang tidak terlalu manis karena dimakan berbarengan dengan gula aren di atasnya. Teksturnya juga sangat lembut dan memiliki after tasted yang bikin ketagihan.

Bagi Anda yang ingin membuat milky puding ala restoran AYCE tersebut, ternyata bisa loh dicoba dibuat sendiri di rumah. Kali ini MNC Portal akan membagikan resepnya seperti dikutip dari Instagram @martinpraja, Sabtu (6/7/2024)


Bahan:

600ml susu coconut delight
1 sdt bubuk jelly
3 sdm gula pasir

Bahan saus brown sugar

3 sdm brown sugar
2 sdm gula pasir
100 ml air
sejumput garam

 

Halaman:
1 2
      
