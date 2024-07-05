4 Zodiak Paling Takut Jatuh Cinta, Kenapa?

JATUH cinta, ternyata tak melulu diharapkan oleh semua orang. Ya, bagi sebagian orang, justru jatuh cinta bisa menimbulkan ketakutan dan kecemasan yang dalam.

Ketakutan akan patah hati, penolakan, atau kehilangan merupakan hal yang bisa dimengerti. Nah, menurut astrologi, ada beberapa zodiak yang dikenal memiliki karakter ketakutan untuk jatuh cinta.

Penasaran? Berikut uraian singkatnya, sebagaimana dilansir dari Astrotalk, Minggu (7/7/2024), simak ulasan singkat keempat zodiak berikut.

1. Cancer: Cancer adalah zodiak yang sangat sensitif dan emosional. Mereka cenderung melindungi diri dari kemungkinan terluka dan sering kali memilih mempertahankan jarak dengan orang yang mereka cintai untuk melindungi hati mereka sendiri.

2. Virgo: Virgo dikenal sebagai perfeksionis dan kritis. Mereka selalu menimbang-nimbang segala kemungkinan sebelum memutuskan untuk terlibat dalam hubungan. Ketakutan mereka terhadap kegagalan atau kekecewaan membuat mereka sangat berhati-hati dalam mencari dan membangun hubungan.