HOME WOMEN LIFE

4 Pasangan Zodiak Paling Mudah Memaafkan dan Move On

Dita Pramesti , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |20:00 WIB
4 Pasangan Zodiak Paling Mudah Memaafkan dan Move On
Zodiak Paling Mudah Memaafkan dan Move On (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMBINA dan merawat hubungan asmara yang sehat memang bukan hal yang mudah. Sebab,  sepanjang perjalanan pasti akan ada pasang surut, pertengkaran, dan momen-momen yang sulit.

Oleh karena itu, kemampuan untuk bisa memaafkan dan melupakan masa lalu menjadi sangat penting. Ada beberapa pasangan zodiak yang dikenal memiliki kemampuan tersebut dengan sangat baik. Penasaran siapa saja? Simak ulasan singkat keempat zodiak berikut, diwarta dari Pinkvilla, Minggu (7/7/2024)

1. Libra dan Aries: Libra dikenal diplomatis, sementara si Aries tipe yang mudah memaafkan. Ketika menghadapi masalah, mereka cenderung menyelesaikannya dengan cepat melalui komunikasi yang terbuka dan jujur.

2. Pisces dan Cancer: Pisces yang penuh empati dan Cancer yang penyayang. Mereka bisa saling memahami dan memberikan dukungan penuh. Saat ada konflik, mereka fokus pada penyelesaian masalah daripada menyalahkan. Sifat ini, membuat mereka mudah memaafkan dan melanjutkan hubungan setelah menghadapi masalah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
