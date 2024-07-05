Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Pilih Liburan dengan Teman daripada Pasangan

Dita Pramesti , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |15:00 WIB
4 Zodiak Pilih Liburan dengan Teman daripada Pasangan
Zodiak Pilih Liburan dengan Teman (Foto:n Freepik)
A
A
A

LIBURAN adalah waktu yang sangat dinanti untuk melepaskan penat dari rutinitas sehari-hari. Banyak orang menganggap liburan romantis bersama pasangan sebagai pilihan yang menarik.

Namun, bagi sebagian orang, liburan bersama teman-teman justru memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan, bebas, seru, dan berkesan. Menurut astrologi, kecenderungan seperti ini bisa dipengaruhi oleh karakteristik zodiak yang mereka miliki.

Apakah Anda salah satunya? Dikutip dari Pink Villa, Minggu (7/7/2024), ini dia empat zodiak yang lebih memilih liburan dengan teman dibanding bersama dengan pasangan sendiri.

1. Sagitarius: Bagi Sagitarius, kebebasan dan spontanitas adalah kunci utama dalam liburan. Mereka merasa lebih bebas dan bisa bersenang-senang tanpa batas ketika bersama teman-teman.

2. Libra: Libra, yang dikenal ramah dan suka bersosialisasi, sangat menghargai persahabatan. Mereka menikmati liburan seru dan membicarakan berbagai gosip dengan teman-teman, ketimbang liburan bersama dengan pasangan mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement