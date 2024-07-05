4 Zodiak Pilih Liburan dengan Teman daripada Pasangan

LIBURAN adalah waktu yang sangat dinanti untuk melepaskan penat dari rutinitas sehari-hari. Banyak orang menganggap liburan romantis bersama pasangan sebagai pilihan yang menarik.

Namun, bagi sebagian orang, liburan bersama teman-teman justru memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan, bebas, seru, dan berkesan. Menurut astrologi, kecenderungan seperti ini bisa dipengaruhi oleh karakteristik zodiak yang mereka miliki.

Apakah Anda salah satunya? Dikutip dari Pink Villa, Minggu (7/7/2024), ini dia empat zodiak yang lebih memilih liburan dengan teman dibanding bersama dengan pasangan sendiri.

1. Sagitarius: Bagi Sagitarius, kebebasan dan spontanitas adalah kunci utama dalam liburan. Mereka merasa lebih bebas dan bisa bersenang-senang tanpa batas ketika bersama teman-teman.

2. Libra: Libra, yang dikenal ramah dan suka bersosialisasi, sangat menghargai persahabatan. Mereka menikmati liburan seru dan membicarakan berbagai gosip dengan teman-teman, ketimbang liburan bersama dengan pasangan mereka.