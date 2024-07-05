2 Zodiak Ini Tak Percaya Pernikahan, Apatis Banget!

PERNIKAHAN sejatinya adalah suatu ikatan paling sakral yang menjadi simbol komitmen cinta antara dua orang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, angka pernikahan justru menunjukkan tren penurunan di banyak negara.

Banyak orang yang kini menganggap bahwa pernikahan bukanlah prioritas utama. Mereka lebih menyukai kebebasan dan kesempatan untuk menjelajahi kehidupan diri sendiri tanpa batasan.

Menariknya, astrologi menawarkan pandangan menarik mengenai zodiak-zodiak tertentu yang lebih menghindari pernikahan karena tak percaya dengan pernikahan itu sendiri. Dikutip Bustle, Minggu (7/7/2024) berikut uraian singkat dua zodiak yang disebut tak percaya akan yang namanya pernikahan.

1. Sagitarius: Sagitarius adalah zodiak yang berjiwa bebas dan suka petualangan. Mereka selalu haus akan eksplorasi dan ingin mencoba hal-hal baru. Komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan seringkali terasa membatasi bagi mereka.