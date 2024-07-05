Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

2 Zodiak Ini Tak Percaya Pernikahan, Apatis Banget!

Dita Pramesti , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |12:00 WIB
2 Zodiak Ini Tak Percaya Pernikahan, Apatis Banget!
Zodiak Tak Percaya Pernikahan (Foto: Freepik)
A
A
A

PERNIKAHAN sejatinya adalah suatu ikatan paling sakral yang menjadi simbol komitmen cinta antara dua orang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, angka pernikahan justru menunjukkan tren penurunan di banyak negara.

Banyak orang yang kini menganggap bahwa pernikahan bukanlah prioritas utama. Mereka lebih menyukai kebebasan dan kesempatan untuk menjelajahi kehidupan diri sendiri tanpa batasan.

Menariknya, astrologi menawarkan pandangan menarik mengenai zodiak-zodiak tertentu yang lebih menghindari pernikahan karena tak percaya dengan pernikahan itu sendiri. Dikutip Bustle, Minggu (7/7/2024) berikut  uraian singkat dua zodiak yang disebut tak percaya akan yang namanya pernikahan.

1. Sagitarius: Sagitarius adalah zodiak yang berjiwa bebas dan suka petualangan. Mereka selalu haus akan eksplorasi dan ingin mencoba hal-hal baru. Komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan seringkali terasa membatasi bagi mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement