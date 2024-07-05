Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Meningkatkan Minat Baca Pada Anak

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |20:00 WIB
Tips Meningkatkan Minat Baca Pada Anak
Tips Meningkatkan Minat Baca Pada Anak (Foto: Freepik)
JAMAN semua serba digital seperti sekarang, tak bisa dipungkiri memang membuat secara perlahan menggeser kebiasaan banyak orang membaca buku, apalagi gadget mampu memberikan berbagai informasi penting dengan cepat.

Meski demikian, sejatinya para orang tua harus tetap ingat pentingnya menumbuhkan minat baca pada anak, terutama  meningkatkan minat baca buku pada anak tetap penting dilakukan sejak dini.

Penulis dan pemerhati dunia anak, Reda Gaudiamo menilai budaya literasi memiliki peran sangat besar bagi perkembangan anak. Hal ini tidak hanya terkait pada kemampuan membaca atau menulis, tetapi juga menyangkut kecakapan memahami emosi dan membangun empati.

Reda meyakini keakraban anak dengan dunia literasi dimulai dari rumah. Ia juga mendorong penulis untuk turut menghadirkan bacaan untuk pembaca anak.

Gerakan Baca Buku Usia Dini

"Kalau mau anaknya minat baca buku, kita juga baca buku,” ujar Reda saat ditemui di acara Patjar Merah belum lama ini.
 

“Kalau mau anak gak main gawai kita jangan main, mereka makhluk pecontoh, kita harus mencontohkan kalau membaca buku itu menyenangkan," sambungnya.

 

