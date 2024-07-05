Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Fenomena Joki Strava, Dokter Tirta Buka Jasa Lari Dibayar Rp1 Juta

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |17:34 WIB
Fenomena Joki Strava, Dokter Tirta Buka Jasa Lari Dibayar Rp1 Juta
Fenomena Joki Strava, Dokter Tirta Buka Jasa Lari dibayar Rp1 Juta (Foto: instagram @dr Tirta)
A
A
A

Fenomena joki Strava di media sosial menuai banyak komentar dari netizen. Termasuk dokter Tirta yang ikut buka suara

Bahkan melalui cuitannya di akun X, dr Tirta ikut membuka jasa joki Strava.

“Open joki Strava,” tulis dr Tirta dalam cuitannya, seperti dikutip dari akun X @tirta_cipeng, Jumat (5/7/2024).

Dokter Tirta Buka Jasa Lari Dibayar Rp1 Juta (Foto: Instagram dr Tirta)
Dokter Tirta Buka Jasa Lari Dibayar Rp1 Juta (Foto: x @tirta_cipeng)

Ia pun menjelaskan tentang kelebihan yang didapat pengguna ketika menggunakan jasa joki Strava dirinya.

“Bisa lari di berbagai kota yang penting ada SAC-nya, sepatu bisa ganti-ganti terus (bonus flexing), free content, biar bukti seolah-olah kalian lari beneran (tangan gak akan terlihat),” tutur dr Tirta.

Ia pun memberikan rate harga bila ada yang ingin menggunakan jasanya. “Rate: start 1 juta / km Minat kabari,” ucapnya.

Tak hanya itu, pria juga berprofesi sebagai Youtuber ini berkelakar membagikan portofolio dirinya selama olahraga.

“Dalam 1 minggu saya sudah lari di 3 kota berbeda. Bali - Jakarta - Merbabu. Slot terbatas,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/194/3058063/kolaborasi_keren_sepatu_lokal_dengan_dokter_tirta_pilihan_tepat_untuk_pelari_pemula-sBE3_large.jpg
Kolaborasi Keren! Sepatu Lokal dengan Dr. tirta, Pilihan Tepat untuk Pelari Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/33/3022808/cerita-dokter-tirta-dijauhi-teman-dekat-karena-arogan-hingga-sulit-dapat-job-EmNrd4xSLF.jpg
Cerita Dokter Tirta Dijauhi Teman Dekat karena Arogan hingga Sulit Dapat Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/33/3022781/menyebalkan-dokter-tirta-buang-imej-suka-marah-marah-Cqociz0XRl.jpg
Menyebalkan, Dokter Tirta Buang Imej Suka Marah-Marah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/33/2948168/dokter-tirta-akui-minder-dengan-ketampanan-refal-hady-gantengnya-kelewatan-HJXtumGPh3.jpg
Dokter Tirta Akui Minder dengan Ketampanan Refal Hady: Gantengnya Kelewatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/11/33/2576702/adam-deni-minta-dokter-tirta-jadi-saksi-ini-alasannya-PUl7IgMc4k.jpg
Adam Deni Minta Dokter Tirta Jadi Saksi, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/09/33/2544713/dokter-tirta-adam-deni-stres-karena-laporannya-ditolak-r1PbYI1zU9.jpg
Dokter Tirta: Adam Deni Stres karena Laporannya Ditolak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement