Fenomena Joki Strava, Dokter Tirta Buka Jasa Lari Dibayar Rp1 Juta

Fenomena joki Strava di media sosial menuai banyak komentar dari netizen. Termasuk dokter Tirta yang ikut buka suara

Bahkan melalui cuitannya di akun X, dr Tirta ikut membuka jasa joki Strava.

“Open joki Strava,” tulis dr Tirta dalam cuitannya, seperti dikutip dari akun X @tirta_cipeng, Jumat (5/7/2024).

Dokter Tirta Buka Jasa Lari Dibayar Rp1 Juta (Foto: x @tirta_cipeng)

Ia pun menjelaskan tentang kelebihan yang didapat pengguna ketika menggunakan jasa joki Strava dirinya.

“Bisa lari di berbagai kota yang penting ada SAC-nya, sepatu bisa ganti-ganti terus (bonus flexing), free content, biar bukti seolah-olah kalian lari beneran (tangan gak akan terlihat),” tutur dr Tirta.

Ia pun memberikan rate harga bila ada yang ingin menggunakan jasanya. “Rate: start 1 juta / km Minat kabari,” ucapnya.

Tak hanya itu, pria juga berprofesi sebagai Youtuber ini berkelakar membagikan portofolio dirinya selama olahraga.

“Dalam 1 minggu saya sudah lari di 3 kota berbeda. Bali - Jakarta - Merbabu. Slot terbatas,” sambungnya.