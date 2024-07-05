4 Zodiak Punya Selera Humor Tinggi, Nomor 1 Ternyata Si Gemini

SELERA humor adalah salah satu karakteristik yang dapat membuat seseorang lebih menarik untuk diajak bergaul dan berkomunikasi. Memiliki teman dengan selera humor tinggi, membantu meringankan beban dan membuat lebih banyak momen menyenangkan.

Terdapat beberapa zodiak memiliki kecenderungan alami untuk menjadi pribadi yang lucu dan pandai menghibur. Mengutip laporan Astrotalk, Sabtu (6/7/2024) berikut adalah empat zodiak yang dalam dunia astrologi punya selera humor tinggi.

1. Gemini: Gemini terkenal dengan kemampuannya dalam berkomunikasi. Mereka selalu tahu cara membuat orang lain tertawa dengan lelucon spontan dan cerita lucu yang mereka lontarkan. Gemini pandai membaca suasana dan menyesuaikan humor mereka dengan orang-orang di sekitar.

2. Leo: Leo dikenal dengan sifatnya yang ekspresif, percaya diri, dan suka menjadi pusat perhatian. Mereka sering menggunakan humor sebagai cara untuk menarik perhatian orang lain. Dengan selera humor yang tinggi, Leo bisa menghidupkan suasana dan membuat orang lain merasa nyaman di sekitarnya.