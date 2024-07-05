3 Zodiak Lebih Pilih Resign Diam-diam

DALAM dunia kerja, saat karyawan memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Momentum resign ini, ada yang diungkap secara blak-blakan dengan memperlihatkan tanda yang jelas, namun tak sedikit pula yang lebih memilih diam-diam.

Menariknya, kecenderungan seperti itu sedikit banyak terlihat dari karakter di beberapa zodiak yang disebut memang memiliki kemungkinan untuk resign dari pekerjaan secara diam-diam, tanpa memberitahu rekan kerja terlebih dahulu.

Nah, berikut adalah tiga zodiak yang cenderung resign dari pekerjaan secara diam-diam, sebagaimana telah dilansir melalui Bustle, Sabtu (6/7/2024)

1. Sagitarius: Sagitarius dikenal dengan jiwa bebas dan petualangnya. Ketika merasa lelah atau tidak puas, mereka akan fokus pada kesejahteraan diri sendiri dan tidak segan untuk mengambil keputusan besar seperti resign tanpa banyak memberi tahu orang lain.

Sagitarius bisa bekerja giat dan fokus ketika termotivasi. Namun, jika merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan, mereka lebih memilih mencari pekerjaan baru secara diam-diam.