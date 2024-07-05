Minum Obat Migrain Tak Boleh Lebih dari 5 Hari, Ini Alasannya!

MIGRAIN merupakan salah satu penyakit yang hampir pernah dialami oleh semua orang. Namun, ternyata masih banyak yang tidak mengetahui penanganan tepat untuk mengatasi sakit kepala sebelah satu ini.

Biasanya, saat mengalami migrain, kebanyakan orang akan langsung mengonsumsi berbagai jenis obat-obatan analgesik alias obat pereda nyeri kepala. Obat-obatan analgesik ini kerap menjadi andalan karena dinilai lebih efektif dan efisien dalam meredakan nyeri sakit kepala sebelah yang timbul saat migrain.

Meski begitu, mengonsumsi obat-obatan analgesik untuk mengatasi migrain ternyata tidak bisa sembarangan. Bahkan, menurut Dokter Spesialis Saraf dari Perhimpunan Dokter Neurologi Indonesia (PERDOSNI), Prof. Dr. dr. Hasan Sjahrir, mengonsumsi obat-obatan analgesik dalam jangka waktu lama bisa memicu overdosis dan justru membuat migrain bisa menjadi lebih parah.

“Padahal minum obat analgetik yang berterusan itu seperti yang dibilang itu akan ada medical overdose, penggunaan obat yang berlebihan. Jadi lebih banyak kita minum analgetik, lebih nyeri sakit kita,” ujar Prof. Hasan, dalam Seminar Bulan Kesadaran Migrain dan Nyeri Kepala, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Prof.Hasan mengimbau, mengonsumsi obat-obatan analgesik sah-sah saja sebagai pengobatan tahap awal untuk meredakan nyeri kepala saat migrain. Namun, dia mengimbau, agar obat-obatan analgesik sebaiknya tidak dikonsumsi dalam jangka waktu lebih dari lima hari.

Prof. Hasan menyarankan, jika migrain tidak kunjung hilang dalam waktu lima hari, sebaiknya penderita harus segera memeriksakan diri ke dokter.

“Jadi boleh tahap awal nyeri kepala, minum analgetik, tetapi nggak boleh lebih dari lima hari. Kalau nggak mempan harus ke dokter umum juga boleh, yang penting kompeten terhadap migrain. Kalau nggak ke dokter saraf. Jadi nanti dicarikan pengobatan yang baik,” tuturnya.

Prof. Hasan juga kembali menegaskan, mengonsumsi obat analgesik lebih dari lima hari bisa menyebabkan tubuh menjadi resistensi terhadap obat.

“Tapi kalau dia sudah kelamaan minum anelgetik, ngobatinnya pun susah. Jadi maksimum lima hari. Saya nggak pernah kasih analgetik ke pasien lebih dari lima hari,” tuturnya.

“Tapi biasanya kalau nyeri kepala migren, dengan analgetik yang baik, yang cukup bisa mengobati, jadi gak usah lanjut ke obat-obat khusus lainnya,” sambungnya.