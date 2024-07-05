Mata Kuning Jadi Gejala Awal Hepatitis? Ini Penjelasan Ahli

HEPATITIS merupakan suatu penyakit radang pada organ hati manusia yang dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satu yang terbanyak adalah infeksi virus.

Virus yang yang dapat menyebabkan hepatitis terdiri dari virus hepatitis A (HAV), virus hepatitis B (HBV), virus hepatitis C (HCV), virus hepatitis D (HDV) dan virus hepatitis E (HEV).

Banyak orang yang menganggap salah satu gejala awal dari penyakit hepatitis pada anak adalah kuning. Padahal ketika mengidap hepatitis tidak selalu gejalanya tubuh dan mata menjadi kuning loh.

Dokter spesialis konsultan gastrohepatologi anak, dr. Ade Rachmat Yudianto, MKedPed, Sp.A(K) mengatakan anak yang mengalami hepatitis bisa saja tanpa gejala mata kuning.

"Parameter hepatitis bukan mata kuning, [kulit kuning]. Karena ini radang sel hati, ada enzim yang diperiksa namanya enzim ALT (Alanine aminotransferase). Kalau nilainya lebih dari dua kali lipat nilai normal, maka itu hepatitis," jelas Ade dalam webinar bersama IDAI, belum lama ini.

Dokter Ade menjelaskan gejala awal penyakit hepatitis pada anak cenderung mirip gejala flu. Karena penyebab utamanya adalah virus.

“Khususnya hepatitis akibat virus, cenderung mirip gejala flu. Hepatitis akibat virus atau hepatitis hepatotropik paling umum hepatitis A, B, C, D, dan E,” katanya.

Lebih lanjut dr Ade menjelaskan gejala awal hepatitis pada anak bisa berupa mual, muntah, sakit perut, dan demam. Biasanya demam terjadi tidak sampai lima hari, diawali demam dengan suhu tidak terlalu tinggi lalu bisa ada peningkatan suhu.

"Kalau hepatitis akibat infeksi virus, suhu naik turun cepat. Bisa demam tinggi banget, lalu turun cepat," tuturnya.