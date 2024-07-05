Jangan Sembarang Pilih, Kenali Alat dan Pasta Gigi yang Aman bagi Anak Berkebutuhan Khusus

MENJAGA kesehatan gigi bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) tidaklah mudah. Butuh treatment khusus untuk bisa mengenalkan anak rutin menggosok gigi dua kali sehari.

Untuk itu, butuh edukasi tersendiri bagaimana tentang cara merawat gigi pada ABK. Spesialis Gigi RSIA Bina Medika, drg Melissa Adiatman Phd, menjelaskan, jika jenis sikat yang digunakan tentu berbeda dengan jenis sikat gigi pada umumnya.

"Kebutuhan khususnya adalah jenis sikat yang digunakan berbeda, cara posisinya juga berbeda, produknya juga yang digunakan berbeda dan juga beberapa cerebral palsy atau downsindrom sering keluar air liur terus-menerus jadi memang harus dilatih cara membersihkannya bagaimana. Ada tekniknya, alatnya sama bahannya spesifik untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini," katanya saat menggelar edukasi di Yayasan Sayap Ibu Bintaro, Tangsel, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan dia, jenis sikat yang digunakan yakni Triple Headed Toothbrush. Dimana kegunaan, sikat gigi tersebut sangat membantu bagi ABK yang tidak mau membuka mulutnya.

"Nah, salah satunya alatnya yakni triple headed toothbrush. Untuk banyak anak berkebutuhan khusus buka mulut itu susah sekali jadi sikat hanya bisa masuk sebentar, kalau seperti itu Triple Headed Toothbrush bisa mengurung giginya begitu sudah kejepit tinggal ditarik itu sisi atas bagian dengan pipi maupun lidah kesikat satu kali tarik itu memudahkan memang," katanya.

BACA JUGA: Polusi Udara di dalam Ruangan Jadi Penyebab Masalah Kesehatan

Sementara untuk pasta gigi yang digunakan pun berbeda. Menurut Melissa, pasta gigi yang digunakan ABK harus memiliki jumlah fluoride di atas 1.000 ppm atau sama dengan pasta gigi untuk dewasa.

"Nah kalau pasta giginya untuk anak berkebutuhan khusus pakai yang 1.000 ppm ke atas. Kenapa? Karena perlindungan fluoride nya lebih banyak, karena mereka risiko gigi berlubangnya tinggi dan risiko radang gusi tinggi. Karena membersihkannya sulit, air liurnya banyak, makanannya banyak diemut didalam mulut, jadi memang perlindungan fluoride nya ekstra pakai yang 1000 ppm ke atas, sama dengan pasta gigi dewasa," ujarnya.