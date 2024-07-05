Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Menangani Penyakit Hepatitis Pada Anak, Orangtua Wajib Paham

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |12:49 WIB
Cara Menangani Penyakit Hepatitis Pada Anak, Orangtua Wajib Paham
Cara menangani penyakit hepatitis. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

HEPATITIS merupakan penyakit yang menyerang organ hati. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi juga anak-anak lho. Penyakit hepatitis perlu diwaspadai karena mudah menyerang anak melalui virus yang ditularkan dari kebiasaan mereka sehari-hari.

Jika dibiarkan, hepatitis pada anak dapat mengakibatkan sirosis atau kerusakan hati dan menyebabkan gagal hati. Namun tak perlu khawatir, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) membagikan tips penanganan hepatitis pada anak.

Dokter spesialis konsultan gastrohepatologi anak, dr. Ade Rachmat Yudianto, MKedPed, Sp.A(K) menjelaskan hal pertama yang perlu dilakukan adalah orangtua harus waspada mengenai gejala awal hepatitis. Pasalnya penyakit yang disebabkan oleh virus ini gejalanya sama seperti flu.

“Diawali dengan demam, diare, mual, muntah, sakit perut,” tutur dr Ade dalam webinar IDAI baru-baru ini.

Hepatitis

Dokter Ade menambahkan ketika anak sudah mengalami gejala seperti itu sebaiknya segera membawa anak ke rumah sakit.

"Yang paling penting, meskipun gejala awal mirip flu biasa, segera arahkan ke nakes terdekat untuk memastikan apakah ini hepatitis atau tidak," kata Ade.

Selain itu, pastikan anak untuk beristirahat total dan hindari dehidrasi. Dan penting juga juga untuk memantau perubahan warna urine atau tinja pda anak, karena hepatitis bisa mengakibatkan kolestasis atau hambatan aliran empedu.

"Beberapa orang mungkin mengalami perubahan warna urine menjadi seperti teh, yang mungkin menandakan masalah hati. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan nakes terdekat jika ada perubahan warna ini," tutur dr Ade.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement