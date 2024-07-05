Cara Menangani Penyakit Hepatitis Pada Anak, Orangtua Wajib Paham

HEPATITIS merupakan penyakit yang menyerang organ hati. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi juga anak-anak lho. Penyakit hepatitis perlu diwaspadai karena mudah menyerang anak melalui virus yang ditularkan dari kebiasaan mereka sehari-hari.

Jika dibiarkan, hepatitis pada anak dapat mengakibatkan sirosis atau kerusakan hati dan menyebabkan gagal hati. Namun tak perlu khawatir, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) membagikan tips penanganan hepatitis pada anak.

Dokter spesialis konsultan gastrohepatologi anak, dr. Ade Rachmat Yudianto, MKedPed, Sp.A(K) menjelaskan hal pertama yang perlu dilakukan adalah orangtua harus waspada mengenai gejala awal hepatitis. Pasalnya penyakit yang disebabkan oleh virus ini gejalanya sama seperti flu.

“Diawali dengan demam, diare, mual, muntah, sakit perut,” tutur dr Ade dalam webinar IDAI baru-baru ini.

Dokter Ade menambahkan ketika anak sudah mengalami gejala seperti itu sebaiknya segera membawa anak ke rumah sakit.

"Yang paling penting, meskipun gejala awal mirip flu biasa, segera arahkan ke nakes terdekat untuk memastikan apakah ini hepatitis atau tidak," kata Ade.

Selain itu, pastikan anak untuk beristirahat total dan hindari dehidrasi. Dan penting juga juga untuk memantau perubahan warna urine atau tinja pda anak, karena hepatitis bisa mengakibatkan kolestasis atau hambatan aliran empedu.

"Beberapa orang mungkin mengalami perubahan warna urine menjadi seperti teh, yang mungkin menandakan masalah hati. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan nakes terdekat jika ada perubahan warna ini," tutur dr Ade.