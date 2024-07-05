Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Usai Kopi Daun Bawang, Kini Heboh Kopi Susu Pakai Topping Mi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |22:40 WIB
Usai Kopi Daun Bawang, Kini Heboh Kopi Susu Pakai Topping Mi
Kopi susu topping mi instan (Foto: Instagram @mond.ca.coffee.bar.cafe.)
A
A
A

BELUM lama ramai minuman kopi dengan topping daun bawang, kini kembali viral di media sosial tren kopi  unik, karena disajikandengan topping mi. Tren kopi dengan topping anti mainstream ini kembali menghebohkan para pecinta minuman berkafein ini di Thailand. 

Meski  sejauh ini, belum ada cafe atau coffee shop yang menjual kopi  dengan topping mi ini, namun sajian kopi unik satu ini juga jadi buah bibir di kalangan netizen Tanah Air.

Bagaimana tidak, kopi topping daun bawang yang sebelumnya sempat viral di China sukses membuat sejumlah orang Indonesia penasaran, dan beberapa diantaranya bahkan menjajal membuatnya sendiri di rumah.

Bukan tidak mungkin, tren kopi topping mi yang kini tengah viral di Thailand ini juga ikut dijajal oleh warga Indonesia. 

Kopi dengan topping mi tersebut dijual di salah satu coffee shop yang  ada di Thailand. Melalui akun Instagram mereka, coffee shop tersebut membagikan video penampakan kopi susu yang dipadukan dengan gulungan mi yang melimpah di atasnya.

“Jika ada restoran yang menjual menu ini, apakah ada yang berani untuk mencobanya?” tulis keterangan postingan akun coffee shop @mond.ca.coffee.bar.cafe.

(Foto: Instagram @mond.ca.coffee.bar.cafe.)
(Foto: Instagram @mond.ca.coffee.bar.cafe.)

Awalnya, tidak ada yang aneh dalam penyajian kopi anti mainstream tersebut. Kopi tersebut dicampur di dengan susu, gula aren, dan es batu. 

 

