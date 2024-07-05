Desainer Musa Widyatmodjo: Hari Kebaya Nasional, Momentum Istimewa Rayakan Warisan Bangsa

Pemerintah menetapkan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional. Penetapan itu mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2023.

Ini adalah sejarah baru bagi Indonesia bahwa warisan budaya Indonesia bernama kebaya telah diakui keberadaannya di negara ini. Desainer Musa Widyatmodjo menyambut positif penetapan Hari Kebaya Nasional 24 Juli itu.

"Bagi saya, Hari Kebaya Nasional ini adalah momentum istimewa di mana negara telah mengakui keberadaan kebaya dan pentingnya untuk melestarikan dan mengembangkan daripada tradisi berkebaya itu sendiri," kata Musa saat ditemui MNC Portal di Kantor Kowani di Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Musa menambahkan, Hari Kebaya Nasional adalah momentum istimewa untuk melestarikan salah satu warisan budaya Indonesia yang sebetulnya semakin hari mengalami banyak tantangan. Kebaya dianggap merepresentasikan wanita Indonesia melalui tata busana.

HKN juga, sambung Musa, menjadi pendorong semangat untuk wanita Indonesia tanpa batasan usia, baik yang senior maupun yang masih sangat muda untuk mengenal jati diri bangsa melalui kebaya.