Punya Skoliosis, Intip Trik Debi Sagita Memilih Gaya Outfit

KONDISI tertentu pada tubuh, sejatinya bukan menjadi penghalang seseorang untuk tetap bisa tampil maksimal bergaya dengan outfit yang ia kenakan sehari-hari. Contohnya seperti yang dilakukan pesinetron FTV, Debi Sagita.



Di balik visual cantiknya, ternyata Debi Sagita memiliki skoliosis atau lengkungan di samping tulang belakang yang ia sebut sudah ia miliki sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD)



"Karena scoliosis, pinggul aku agak miring makanya jadi enggak simetris," ujar Debi Sagita saat ditemui di acara re-opening Hush Puppies di Summarecon Mall Kelapa Gading (MKG), baru-baru ini.

Deby Sagita (MPI/ Syifa)





Meski demikian, hal itu tidak membuat Debi berkecil hati. Justru setelah Debi mengetahui kondisi tubuhnya, ia pun tahu busana seperti apa yang bisa ia pakai. Sehingga tetap tampil stylish dan percaya diri.



"Aku menghindari baju model bodycon dengan cutting mermaid biar tidak terlalu menonjolkan pinggang kanan yang lebih tinggi,” jelasnya.