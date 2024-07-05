Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Kunci Mix and Match Outfit ala Diva KDI

Dita Pramesti , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |20:00 WIB
Kunci Mix and Match Outfit ala Diva KDI
Mix and Match Outfit ala Diva KDI (Foto: Okezone/ Dita Pramesti)
A
A
A

DIVA KDI, pedangdut muda asal Makassar yang merupakan penyanyi jebolan ajang Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2019. Dara cantik ini, tak hanya piawai dalam bernyanyi, tapi juga memiliki gaya fashion yang patut dikagumi.

Diwawancara Okezone belum lama ini, pelantun lagu Jago Selingkuh ini membagikan tipsnya untuk memadupadankan baju agar penampilan tidak monoton.

Diva mengungkapkan bahwa dia suka mencari inspirasi gaya fesyen yang ia kenakan sehari-hari dari berselancar di sosial media, contohnya di Pinterest dan foto-foto Instagram para role modelnya.

Menurutnya, kunci utama dalam mengombinasikan baju adalah kepercayaan diri. Dia meyakini bahwa jika kita merasa percaya diri dengan apa yang kita kenakan, maka baju apapun akan terlihat bagus.

"Kalian gak perlu takut untuk mix and match baju, karena kalau kalian percaya diri, baju apapun yang kalian kenakan itu akan terlihat bagus," ujar penyanyi asal Makassar ini saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/194/3167998/sahroni-yPZh_large.jpg
3 Gaya Nyentrik Ahmad Sahroni saat Bermain Golf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/194/3158108/erica-eG72_large.jpg
Inspirasi OOTD ala Erika Carlina yang Stylish dan Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/194/3156565/dwihanda-ghcN_large.jpg
OOTD Hijab Anti Ribet, Celana Kargo Jadi Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/612/3128390/5_spot_foto_ootd_baju_lebaran_di_jakarta_dijamin_estetik-cxgi_large.jpg
5 Spot Foto OOTD Baju Lebaran di Jakarta, Dijamin Estetik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/194/3126802/ootd_lebaran_ala_sza_bisa_jadi_referensi_untuk_silaturahmi-d3ip_large.jpg
OOTD Lebaran ala SZA, Bisa Jadi Referensi untuk Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/194/3123189/5_gaya_outfit_hijab_ala_selebritis_indonesia_cocok_untuk_bukber_ramadhan-FiWc_large.jpg
5 Gaya Outfit Hijab ala Selebritis Indonesia, Cocok untuk Bukber Ramadhan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement