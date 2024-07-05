Kunci Mix and Match Outfit ala Diva KDI

DIVA KDI, pedangdut muda asal Makassar yang merupakan penyanyi jebolan ajang Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2019. Dara cantik ini, tak hanya piawai dalam bernyanyi, tapi juga memiliki gaya fashion yang patut dikagumi.

Diwawancara Okezone belum lama ini, pelantun lagu Jago Selingkuh ini membagikan tipsnya untuk memadupadankan baju agar penampilan tidak monoton.

Diva mengungkapkan bahwa dia suka mencari inspirasi gaya fesyen yang ia kenakan sehari-hari dari berselancar di sosial media, contohnya di Pinterest dan foto-foto Instagram para role modelnya.

Menurutnya, kunci utama dalam mengombinasikan baju adalah kepercayaan diri. Dia meyakini bahwa jika kita merasa percaya diri dengan apa yang kita kenakan, maka baju apapun akan terlihat bagus.

"Kalian gak perlu takut untuk mix and match baju, karena kalau kalian percaya diri, baju apapun yang kalian kenakan itu akan terlihat bagus," ujar penyanyi asal Makassar ini saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat.