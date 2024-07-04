Marion Jola Pamer Bikini di Pinggir Pantai, Tampilkan Wajah Menggoda

MARION Jola terlihat tengah menikmati liburan di Bali. Tak sendiri, dia berlibur di Bali bersama kekasihnya, Samuel Glenn.

Perempuan berdarah Kupang ini membagikan momen saat bermain di pantai. Penampilannya terlihat seksi pakai swimwear sambil memamerkan kulit eksotis.

“Bali quick stroll dump?,” tulis Marion Jola dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @lalamarionmj.

Tampil seksi



Potret Marion Jola saat bermain di pantai. Dia memakai swimwear warna coklat dipadukan dengan rok ketat warna silver. Dia pose memegang rambut sambil tersenyum ke arah kamera. Cantik banget.

Pamer kulit eksotis



Pada foto selanjutnya dia pose menyentuh rambut sambil memamerkan ketiak mulusnya. Marion Jola bampak memamerkan lekuk tubuhnya yang aduhai.

“Cantik banget sih kak,” ujar @krisni***