HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Cassandra Lee Pose di Ranjang Pakai Piyama Tuai Pujian

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |22:09 WIB
Potret Cantik Cassandra Lee Pose di Ranjang Pakai Piyama Tuai Pujian
Potret Cantik Cassandra Lee Pose di Ranjang Pakai Piyama Tuai Pujian (Foto: Instagram @cassandraslee)
A
A
A

Cassandra Lee salah satu artis yang penampilannya kerap jadi sorotan. Tak hanya jago akting, dia juga memiliki paras cantik dan memesona.

Pemilik nama asli Gemma Galgani Cassandra Sheryl Lee ini membagikan potret terbaru di laman Instagram pribadinya yang memiliki 10,4 juta pengikut. Dia terlihat pose duduk di ranjang memakai piyama. Penasaran seperti apa?

Berikut potret cantik Cassandra Lee tuai pujian seperti disitat dari Instagram @cassandraslee, Kamis (4/7/2024).

1. Duduk santai di ranjang

Potret Cantik Cassandra Lee Pose di Ranjang Pakai Piyama Tuai Pujian (Foto: Instagram @cassandraslee)
Potret Cantik Cassandra Lee Pose di Ranjang Pakai Piyama Tuai Pujian (Foto: Instagram @cassandraslee)

Potret Cassandra memakai setelan piyama lengan panjang berwarna ungu. Dia terlihat duduk santai di atas ranjang. Parasnya terlihat cantik sambil tersenyum ke arah kamera.

“Seperti biasa, Cassie cantik banget sih,” kata @kinan***

2. Tampil dengan rambut berponi

Potret Cantik Cassandra Lee Pose di Ranjang Pakai Piyama Tuai Pujian (Foto: Instagram @cassandraslee)
Potret Cantik Cassandra Lee Pose di Ranjang Pakai Piyama Tuai Pujian (Foto: Instagram @cassandraslee)

Pada penampilannya ini, Cassandra tampil dengan rambut panjang sebahu dan dan berponi depan. Dia pose duduk sambil menoleh ke samping, manis banget.

Halaman:
1 2
      
