Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Nagita Slavina Lepas Hijab saat Gendong Lily, Penampilannya Jadi Sorotan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |20:18 WIB
Potret Nagita Slavina Lepas Hijab saat Gendong Lily, Penampilannya Jadi Sorotan
Potret Nagita Slavina saat Gendong Lily Tanpa Hijab, Penampilannya Jadi Sorotan (Foto: Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

Usai menjalani ibadah haji, Nagita Slavina memilih memakai hijab selama beberapa hari. Penampilannya pun mendapat pujian karena terlihat cantik dengan pakaian tertutup.

Bahkan saat hadir di beberapa acara Nagita tampil stylish dengan balutan hijabnya. Banyak netizen yang mendoakan istri Raffi Ahmad ini istiqomah.

Namun dalam postingan hari ini, penampilan Nagita kembali ke setelan pabrik alias dia melepas hijab. Hal itu terlihat dari foto-fotonya yang diunggah di Instagram. Penasaran seperti apa?

Berikut potret Nagita Slavina lepas hijan seperti dinukil dari Instagram @raffinagita1717, Kamis (4/7/2024).

1. Unggah foto tanpa hijab

Potret Nagita Slavina Lepas Hijab saat Gendong Lily, Penampilannya Jadi Sorotan (Foto: Instagram @raffinagita1717)
Potret Nagita Slavina Lepas Hijab saat Gendong Lily, Penampilannya Jadi Sorotan (Foto: Instagram @raffinagita1717)

Sejak beberapa hari lalu pasca pulang dari ibadah haji, penampilan Nagita jadi sorotan karena terlihat cantik memakai hijab. Namun ia kembali mengunggah foto terbarunya tanpa memakai hijab. Pada foto itu dia memakai setelan piyama motif dengan rambut dicepol.

"Lepas hijab ya mama Gigi," komentar @yusrii***

"Kirain istiqomah pakai hijab," sambung @omar***


2. Foto gendong Lily

Potret Nagita Slavina Lepas Hijab saat Gendong Lily, Penampilannya Jadi Sorotan (Foto: Instagram @raffinagita1717)
Potret Nagita Slavina Lepas Hijab saat Gendong Lily, Penampilannya Jadi Sorotan (Foto: Instagram @raffinagita1717)

Pada foto itu, Nagita terlihat sedang menggendong Lily yang sangat menggemaskan. Sementara Raffi Ahmad menggendong Rayyanza. Nagita terlihat terlihat pose tersenyum ke arah kamera.

3. Main dengan buah hati

Potret Nagita Slavina Lepas Hijab saat Gendong Lily, Penampilannya Jadi Sorotan (Foto: Instagram @raffinagita1717)
Potret Nagita Slavina Lepas Hijab saat Gendong Lily, Penampilannya Jadi Sorotan (Foto: Instagram @raffinagita1717)

Nagita sepertinya terlihat sedang santai di rumah setelah melakukan banyak aktivitas beberapa hari ke belakang. Dia juga menikmati momen bermain bersama anak-anaknya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156619/nagita_slavina-IHer_large.jpg
Nagita Slavina Cs Review Donat Pinkan Mambo, Habiskan Rp2,2 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153240/nagita_slavina-x2fp_large.jpg
Nagita Slavina Nonton Konser BLACKPINK di Korea, Fancamnya Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/33/3148676/nagita_slavina-cfe5_large.jpg
Nagita Slavina Berendam Pakai Swimsuit di Danau Como, Netizen Salah Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147645/nagita_slavina-tALV_large.JPG
Total Harga Outfit Nagita Slavina saat Liburan di Italia, Bikin Pegawai Gaji UMR Ngelus Dada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147112/nagita_slavina-WSP7_large.jpg
Nagita Slavina Main Tenis Bareng Rafathar di Italia, Netizen: Gabut Kelas Sultan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/33/3140022/nagita_slavina-BNLi_large.jpg
Rafathar Adukan Nagita Slavina, Dedi Mulyadi: Pilih Mau Barak Mana?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement