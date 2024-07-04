Potret Nagita Slavina Lepas Hijab saat Gendong Lily, Penampilannya Jadi Sorotan

Usai menjalani ibadah haji, Nagita Slavina memilih memakai hijab selama beberapa hari. Penampilannya pun mendapat pujian karena terlihat cantik dengan pakaian tertutup.

Bahkan saat hadir di beberapa acara Nagita tampil stylish dengan balutan hijabnya. Banyak netizen yang mendoakan istri Raffi Ahmad ini istiqomah.

Namun dalam postingan hari ini, penampilan Nagita kembali ke setelan pabrik alias dia melepas hijab. Hal itu terlihat dari foto-fotonya yang diunggah di Instagram. Penasaran seperti apa?

Berikut potret Nagita Slavina lepas hijan seperti dinukil dari Instagram @raffinagita1717, Kamis (4/7/2024).

1. Unggah foto tanpa hijab

Potret Nagita Slavina Lepas Hijab saat Gendong Lily, Penampilannya Jadi Sorotan (Foto: Instagram @raffinagita1717)

Sejak beberapa hari lalu pasca pulang dari ibadah haji, penampilan Nagita jadi sorotan karena terlihat cantik memakai hijab. Namun ia kembali mengunggah foto terbarunya tanpa memakai hijab. Pada foto itu dia memakai setelan piyama motif dengan rambut dicepol.

"Lepas hijab ya mama Gigi," komentar @yusrii***

"Kirain istiqomah pakai hijab," sambung @omar***



2. Foto gendong Lily

Potret Nagita Slavina Lepas Hijab saat Gendong Lily, Penampilannya Jadi Sorotan (Foto: Instagram @raffinagita1717)

Pada foto itu, Nagita terlihat sedang menggendong Lily yang sangat menggemaskan. Sementara Raffi Ahmad menggendong Rayyanza. Nagita terlihat terlihat pose tersenyum ke arah kamera.

3. Main dengan buah hati

Potret Nagita Slavina Lepas Hijab saat Gendong Lily, Penampilannya Jadi Sorotan (Foto: Instagram @raffinagita1717)

Nagita sepertinya terlihat sedang santai di rumah setelah melakukan banyak aktivitas beberapa hari ke belakang. Dia juga menikmati momen bermain bersama anak-anaknya.