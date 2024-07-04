5 Potret Ganteng Keanu Massaid, Anak Angelina Sondakh dan Saudara Tiri Aaliyah Massaid

Keanu Massaid, putra Angelina Sondakh dan mendiang aktor Adjie Massaid, semakin menarik perhatian publik dengan pesonanya yang kian menawan. Adik sambung Aaliyah Massaid ini semakin ganteng dan sering disamakan dengan ketampanan almarhum ayahnya.

Lantas, seperti apa sosoknya? Menghimpun dari akun Instagram @keanu_massaid dan @angelinasondakh09, Kamis (4/7/2024) simak ulasan lima potret ganteng Keanu Massaid, anak Angelina Sondakh dan saudara tiri Aaliyah Massaid berikut ini.

1. Liburan di Spanyol: Pada potret pertama, Keanu dan ibunya, Angelina Sondakh, menikmati liburan mereka di Spanyol. Keduanya berpose candid di depan monumen Arc de Triomf, memperlihatkan kedekatan mereka.

5 Potret Ganteng Keanu Massaid, Anak Angelina Sondakh dan Saudara Tiri Aaliyah Massaid, Foto: Instagram @angelinasondakh09

2. Beranjak remaja: Keanu yang kini beranjak remaja semakin menunjukkan pesonanya dengan garis rahang tegas dan hidung mancung, yang membuat penampilannya semakin menarik perhatian.