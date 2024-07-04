Diajari Susahnya Cari Uang, Viral Kisah Netizen Syok Mendadak Diangkat Jadi Direktur oleh Ibu Sendiri

DALAM kehidupan, kejutan sering datang tanpa diduga. Namun, bagaimana jika kejutan itu datang dari ibu kita sendiri, dan bukan sembarang kejutan, melainkan sebuah tanggung jawab besar?

Inilah yang dialami gadis pemilik akun TikTok @vitamineby, yang mendadak viral setelah mengungkap kisahnya yang tiba-tiba menjadi direktur Perusahaan.

Dalam video viral yang telah mendapat lebih dari 3,1 juta kali penayangan ini, sang netizen mengungkap kekagetan dirinya yang tiba-tiba ditunjuk menjadi direktur oleh ibunya sendiri. Sang ibu bertujuan agar putrinya tersebut bisa merasakan sendiri betapa sulitnya mengurus suatu perusahaan dan mencari uang, karena selama ini sebagai anak @vitamineby kerap menghambur-hamburkan uang.

“Sering menghabiskan uang dimarahin ortu (X), ditunjuk jadi Direktur (V). Biar tahu pusingnya cari uang kayaknya,” tulis @vitamineby sebagai keterangan video yang sudah mendapat sekira 158 ribu like tersebut.

Video tersebut dimulai dengan tangkapan layar percakapannya dengan sang ibu di WhatsApp. Dalam percakapan itu, sang ibu mengirimkan sebuah file dokumen dengan pesan untuk dibaca oleh "ibu direktur".

Viral Kisah Netizen (Foto: TikTok @vitaminaeby)

Menyangka pesan tersebut salah kirim, ia pun bertanya kepada ibunya apakah beliau salah kirim. Sang ibu dengan tenang menjelaskan bahwa file tersebut tidak salah kirim, justru ia menyuruhnya untuk membaca file tersebut.