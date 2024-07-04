Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Waduh, Pria Ini Terjebak Tiga Hari di Saluran Pembuangan

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |15:36 WIB
Waduh, Pria Ini Terjebak Tiga Hari di Saluran Pembuangan
Waduh Pria Ini Terjebak Tiga Hari di Saluran Pembuangan (Foto: Jam Press)
A
A
A

Seorang pria terjebak di saluran pembuangan. Tidak hanya sehari, namun sudah tiga hari pria itu terjebak di saluran air.

Pria tersebut bernama Antonio. Ia awalnya memutuskan untuk menyusuri saluran pembuangan Kota León, Barat Laut Mexico City, Meksiko dari sungai terdekat.

Setelah berjalan, ternyata Antonio mengalami kebingunan dan tidak tahu arah keluar dari saluran tersebut. Dia akhirnya melihat cahaya di kejauhan bersinar melalui penutup lubang got di jalan layang.

Antonio memutuskan untuk tetap di tempat dan berteriak minta tolong. Penduduk setempat mengaku mendengar samar-samar suara teriakan seorang pria di area kejadian, namun tidak dapat memastikan dari mana asalnya.

Saluran air, tempat ditemukannya Antonio yang terjebak selama tiga hari (Foto: Jam Press)
Saluran air, tempat ditemukannya Antonio yang terjebak selama tiga hari (Foto: Jam Press)

Selama tiga hari tersebut, Antonio terus berteriak meminta tolong. Hingga akhirnya seorang wanita lewat dan mendengar teriakannya.

Dia segera memberi tahu pihak berwenang dan Antonio berhasil diangkat dengan selamat dari selokan. Untuk mengetahui kondisi kesehatan, pihak berwenang membawanya ke pusat kesehatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/481/3072666/kali_muscle-al13_large.jpg
Binaragawan Ini Ubah Warna Matanya Secara Permanen, Miliki Risiko Kematian Mendadak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/481/3072674/anjing_husky-Qqz3_large.jpg
Gegara Bawa Jalan-Jalan Anjing Peliharaan, Wanita Ini Kehilangan Mata Kanannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/481/3070732/sakit_kepala-CNuy_large.jpg
Viral Tren Chroming di Kalangan Anak dan Remaja, Bisa Sebabkan Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068975/kisah-wanita-kehilangan-4-anggota-tubuh-akibat-terkena-liur-anjing-eBaul8HWzO.jpg
Kisah Wanita Kehilangan 4 Anggota Tubuh Akibat Terkena Liur Anjing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068925/influencer-ini-hebohkan-dunia-maya-sebarkan-body-positivity-lewat-tubuh-besarnya-q9KsnXF5OR.jpg
Influencer Ini Hebohkan Dunia Maya, Sebarkan Body Positivity Lewat Tubuh Besarnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement