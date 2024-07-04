Waduh, Pria Ini Terjebak Tiga Hari di Saluran Pembuangan

Waduh Pria Ini Terjebak Tiga Hari di Saluran Pembuangan (Foto: Jam Press)

Seorang pria terjebak di saluran pembuangan. Tidak hanya sehari, namun sudah tiga hari pria itu terjebak di saluran air.

Pria tersebut bernama Antonio. Ia awalnya memutuskan untuk menyusuri saluran pembuangan Kota León, Barat Laut Mexico City, Meksiko dari sungai terdekat.

Setelah berjalan, ternyata Antonio mengalami kebingunan dan tidak tahu arah keluar dari saluran tersebut. Dia akhirnya melihat cahaya di kejauhan bersinar melalui penutup lubang got di jalan layang.

Antonio memutuskan untuk tetap di tempat dan berteriak minta tolong. Penduduk setempat mengaku mendengar samar-samar suara teriakan seorang pria di area kejadian, namun tidak dapat memastikan dari mana asalnya.

Saluran air, tempat ditemukannya Antonio yang terjebak selama tiga hari (Foto: Jam Press)

Selama tiga hari tersebut, Antonio terus berteriak meminta tolong. Hingga akhirnya seorang wanita lewat dan mendengar teriakannya.

Dia segera memberi tahu pihak berwenang dan Antonio berhasil diangkat dengan selamat dari selokan. Untuk mengetahui kondisi kesehatan, pihak berwenang membawanya ke pusat kesehatan.