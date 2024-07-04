Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Rumah Mewah Calon Pengantin Aaliyah Massaid Pemberian Thariq Halilintar

Dita Pramesti , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |16:00 WIB
5 Potret Rumah Mewah Calon Pengantin Aaliyah Massaid Pemberian Thariq Halilintar
5 Potret Rumah Mewah Calon Pengantin Aaliyah Massaid Pemberian Thariq Halilintar (Foto: Youtube Thariq Halilintar)
A
A
A

5 Potret Rumah Mewah Calon Pengantin Aaliyah Massaid Pemberian Thariq Halilintar, bisa Anda lihat visualiasi dan uraian singkatnya melalui artikel ini.

Pasangan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar yang baru saja bertunangan secara resmi, kini tengah disibukkan dengan persiapan pernikahan mereka. Baru-baru ini, keduanya tengah melakukan survei pada rumah mewah yang akan ditinggali bersama setelah menikah.

Kabarnya, Thariq memberikan rumah mewah tersebut untuk diberikan kepada calon istrinya tersebut sebagai hadiah spesial. Calon pengantin ini memilih kawasan Bekasi sebagai lokasi rumah baru mereka.

Nah, kira-kira seperti apa potret hunian baru mereka? Berikut ini lima potret rumah mewah calon pengantin Aaliyah Massaid pemberian dari Thariq Halilintar, sebagaimana telah dihimpun melalui kanal YouTube Thariq Halilintar, Kamis (4/7/2024)

5 Potret Rumah Mewah Calon Pengantin Aaliyah Massaid Pemberian Thariq Halilintar

1. Bagian depan: Rumah mewah calon pengantin ini memiliki desain modern dengan sentuhan warna putih dan abu-abu yang menawan pada bagian fasadnya. Bangunannya terdiri dari tiga lantai yang terlihat luas dan megah.

5 Potret Rumah Mewah Calon Pengantin Aaliyah Massaid Pemberian Thariq Halilintar (Foto: Youtube Thariq Halilintar)
5 Potret Rumah Mewah Calon Pengantin Aaliyah Massaid Pemberian Thariq Halilintar (Foto: Youtube Thariq Halilintar)

2. Ruang tamu: Memasuki bagian dalam, ruang tamu memancarkan kesan nyaman dengan konsep open space. Setiap ruangan ditata dengan apik dan fungsional, memanfaatkan setiap sudut secara maksimal.

5 Potret Rumah Mewah Calon Pengantin Aaliyah Massaid Pemberian Thariq Halilintar (Foto: Youtube Thariq Halilintar)
5 Potret Rumah Mewah Calon Pengantin Aaliyah Massaid Pemberian Thariq Halilintar (Foto: Youtube Thariq Halilintar)

 

