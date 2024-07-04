5 Potret Dosma Hazenbosch, Selebgram Cantik Diduga Pacar Baru Rizky Nazar

DOSMA Hazenbosch mendadak jadi sorotan para netizen di sosial media, usai dugaan dirinya menjadi pacar baru aktor, Rizky Nazar. Isu itu menyebar di media sosial usai akun Instagram, @playitsaferbaby mengungkap kedekatan antara keduanya.

Wanita berparas bule ini pun sontak menjadi buah bibir warganet. Apalagi, beredar rumor Dosma menjadi biang kerok kandasnya asmara Rizky Nazar dan Syifa Hadju.

Lantas, seperti apa potret cantik dari Dosma Hazenbosch, selebritis sekaligus selebgram yang diduga jadi pacar baru Rizky Nazar? Yuk intip potretnya dari Instagram pribadi Dosma, @doshzn, Kamis (4/7/2024)

5 Potret Dosma Hazenbosch yang Diduga Pacar Baru Rizky Nazar

1. Pamer Body Goals di Pantai: Tak cuma cantik, Dosma juga memiliki body goals yang menjadi dambaan banyak wanita. Dalam potret ini, Dosma asyik berpose di pinggir pantai mengenakan top dan bawahan putih dengan membiarkan rambutnya tergerai dan berpose menggoda ke kamera. Terlihat jelas lekuk tubuh Dosma yang ramping dan memukau.

2. Glowing saat Berenang: Selebgram yang lahir di Denpasar, Bali pada 15 April 2003 ini begitu glowing saat berada di pinggir kolam renang. Dosma pun tak ragu menampilkan kulitnya yang bersinar di tengah pancaran sinar matahari.